Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Bamberg und Ebensfeld

Die Bahnstrecke zwischen Bamberg und Ebensfeld (Lkr. Lichtenfels) wird von Freitagfrüh um 4 Uhr bis Montagfrüh, 4 Uhr, voll gesperrt. Wie die Bahn mitteilt, sei dies notwendig, um den vierspurigen Ausbau der Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin voranzutreiben. Ab Freitagabend, 22 Uhr, wird dann die komplette Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg gesperrt.

Sperrung sorgt für viele Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen der umfangreichen Arbeiten gibt es Umleitungen, längere Fahrzeiten, veränderte Abfahrtszeiten, Haltausfälle und Ersatzhalte im Fern- und Regionalverkehr. Außerdem werden auch Fernverkehrszüge umgeleitet. Auf vielen Strecken wird Schienenersatzverkehr mit Bussen betrieben. Wie die Bahn weiter mitteilt, seien die Fahrplanänderungen bereits in den elektronischen Fahrplanmedien eingearbeitet.

Strecke erhält neue Gleise und Brücke

Während der Sperrung wird unter anderem in Forchheim eine Fußgängerbrücke über die Gleise gebaut. Im Bahnhof Hallstadt (Lkr. Bamberg) werden neue Gleise und ein neuer Bahnsteig in Betrieb genommen. Im Bahnhof Bamberg muss der Boden nach alten Kampfmitteln abgesucht werden und in Fürth finden Gleisbau- und Oberleitungsarbeiten statt.

Viergleisiger Ausbau ermöglicht schnelleres Fahren

Die 83 Kilometer lange Ausbaustrecke Nürnberg–Ebensfeld ist etwa zur Hälfte fertig gestellt, heißt es. Die Strecke wird um zwei zusätzliche Gleise auf insgesamt vier Gleise erweitert. Das mache die Strecke leistungsfähiger, so die Bahn. Beispielsweise könnten Züge dann mit bis zu 230 Kilometern pro Stunde deutlich schneller als bisher fahren. Der Bahnknoten Bamberg, der ebenfalls zur Ausbaustrecke gehört, befindet sich derzeit im sogenannten Anhörungsverfahren.