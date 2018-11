11.11.2018, 09:00 Uhr

Vollsperrung der A9 aufgehoben

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die A9 im Osten von Nürnberg in beiden Richtungen gesperrt werden. Grund war der Abbruch einer Brücke. Am frühen Morgen konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.