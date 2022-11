Vollsperrung der A3 bei Erlangen-West von Samstag auf Sonntag

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Erlangen eine Brücke zurück gebaut werden. Deshalb wird die A3 zwischen der Anschlussstelle Erlangen-West und Erlangen-Frauenaurach am Wochenende in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die zuständige A3 Nordbayern GmbH mit Sitz in Geiselwind mitteilt, soll die Vollsperre von Samstag (12.11.22), 20.00 Uhr bis Sonntag (13.11.22) um etwa 10.00 Uhr andauern.

Richtung Nürnberg über U19 – Richtung Frankfurt über U80

Der Verkehr in Richtung Nürnberg wird an der Anschlussstelle Erlangen-West ausgeleitet und über die U19 geführt. In Fahrtrichtung Frankfurt gilt ab der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach die U80.

Rastanlage Aurach schon ab 19.00 Uhr gesperrt

Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Aurach wird der Mitteilung zufolge bereits um 19.00 Uhr gesperrt. Besuchern wird empfohlen, den Bereich rechtzeitig zu verlassen, da eine Weiterfahrt sonst erst nach Ende der Sperre möglich ist.

Aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt sei die Staatsstraße 2240 zwischen Dechsendorf und Heßdorf, also im Bereich der Anschlussstelle Erlangen-West.