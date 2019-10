Vollsperrung B2 – ab morgen droht Verkehrschaos im Oberland

Garmisch-Partenkirchen ist in den nächsten Tagen mit dem Auto nur über große Umwege zu erreichen. Denn die B2 zwischen Eschenlohe und Oberau ist von morgen an bis voraussichtlich Samstag, 12. Oktober, komplett für den Verkehr gesperrt. Im Anschluss daran ist eine halbseitige Sperrung bis Freitag, 6. Dezember geplant. Grund sind aufwendige Arbeiten – ein neuer Steinschlagschutzzaun muss errichtet werden.

B2: Rund 20.000 Autos täglich unterwegs

Ab heute Mitternacht werden die Straßensperrungen nach und nach eingerichtet, heißt es vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Den Berufsverkehr morgen in der Früh wird es definitiv treffen. Alle in der Zugspitz-Region brauchen viel Geduld. Denn die B2 ist das Nadelöhr – rund 20.000 Fahrzeuge sind hier jeden Tag unterwegs.

Im Süden ist die Bundesstraße ab Oberau gesperrt – von Norden her wird auf der A95 bereits ab der Anschlussstelle Großweil/Murnau abgeleitet. Es gibt zwei Umfahrungsstrecken: Die westliche verläuft über Murnau, Saulgrub und Ettal, die östliche über Kochel, den Walchensee und Krün. Beide Ausweichrouten sind nicht für so viel Verkehr ausgelegt. Darum wird es unweigerlich zu Staus und langen Wartezeiten kommen – vor allem an neuralgischen Punkten wie den Ettaler Berg oder den Kesselberg und an Kreuzungen in den Ortschaften.

Appell vom Bauamt Weilheim: Fahrten in die Zugspitzregion vermeiden

Nadine Heiß vom staatlichen Bauamt Weilheim richtet sich deshalb mit einem besonderen Appell an die Verkehrsteilnehmer. Sie bittet darum, Fahrten in die Zugspitz-Region in nächster Zeit möglichst zu vermeiden oder wenn irgendwie möglich auf die Bahn auszuweichen. Denn der Bahnverkehr soll trotz der Arbeiten an der B2 normal weiterlaufen, jedoch wird es auch in den Zügen sicherlich eng. Bisher sind von Seiten der Bahn keine weiteren Waggons und zusätzlichen Züge geplant.

Bäumefällen extra schnell

Bis voraussichtlich Samstag werden in einem ersten Arbeitsschritt rund 400 Bäume an der B2 gefällt. Rund um die Uhr sollen mehrere Fäll-Trupps arbeiten. Das Bauamt hat der ausführenden Firma einen finanziellen Bonus versprochen, wenn die Aktion schneller beendet ist. Jedoch hängt das auch vom Wetter in den nächsten Tagen ab.

Noch größeres Chaos verhindert

Nach der Baumfällaktion und der Vollsperrung beginnt der Einbau eines mächtigen Steinschlagschutzzauns auf einer Länge von fast 800 Metern. Diese Arbeiten sollen bis Anfang Dezember dauern. Auch hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen – denn bis dahin ist die B2 abschnittsweise nur einspurig befahrbar.

Die gesamte Aktion ist für viele unerfreulich. Allerdings: Ohne diese Baumaßnahme hätte der gesamten Region ein noch viel größeres Chaos gedroht. Schlimmstenfalls hätte die B2 den kompletten Winter gesperrt werden müssen. Denn laut einem Gutachten bestand die Gefahr, dass durch den Frost-Tauwechsel große Felsbrocken auf die Straße fallen.