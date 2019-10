Zwei Vollsperren der A9 nach tödlichem Unfall bei Manching

Wegen zwei Unfällen musste die A9 zwischen Langenbruck und Manching in Richtung Nürnberg seit Sonntagabend zweimal komplett gesperrt werden.

Polizei: Unfallverursacher zu schnell unterwegs

Gegen 23 Uhr hatte laut Polizei in einem Bereich mit Tempolimit ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit zunächst ein anderes Auto abgedrängt und war dann auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. In dem gerammten Wagen wurde ein Insasse so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Wegen der Unfallaufnahme, der Bergung und der Aufräumarbeiten war die Autobahn bis kurz nach 5 Uhr gesperrt.

Lastwagen fährt am Stauende auf Lkw

Nur Minuten nachdem die Unfallstelle geräumt war, fuhr ein Lkw am Stauende auf einen anderen Lastwagen auf. Einer der beiden Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei musste die A9 in Richtung Norden erneut sperren. Gegen 7.30 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.

Hier informiert Sie BR24 über die aktuelle Verkehrslage.