Vollsperre auf der A6: Lkw durchbricht Mittelleitplanke

Der schwere Unfall ereignete sich am Morgen auf der A6 bei Schnelldorf im Landkreis Ansbach. Laut Polizei krachte ein Lkw aus ungeklärter Ursache durch die Mittelleitplanke und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er zunächst gegen ein Auto, das daraufhin ins Schleudern kam und ebenfalls in die Mitteilleitplanke krachte. Der Lastwagen wiederum stieß in der Folge noch frontal mit einem zweiten Lkw zusammen.

Fahrer im Führerhaus eingeklemmt

Wie ein Polizeisprecher BR24 mitteilte, wurden bei dem Unfall sechs Menschen schwer verletzt. Der Fahrer des zweiten Lastwagens wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwändig befreit werden. Für die Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

A6 zwischen Kreuz A7 und Schnelldorf bis Mittag gesperrt

Die Autobahn A6 ist aktuell zwischen dem Autobahnkreuz A7 und der Anschlussstelle Schnelldorf in beiden Richtungen gesperrt, der Rückstau ist "immens", so der Polizeisprecher. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Aufräumarbeiten und die Sperrung werden sich laut Einschätzung der Polizei voraussichtlich mindestens bis in den Mittag ziehen.