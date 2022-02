Volles Rohr für die Fastnacht in Franken 2022 im BR

Die Corona-Pandemie hat vielen Karneval-Veranstaltungen erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch ein Termin bleibt im Rennen: die Kultsendung "Fastnacht in Franken". Und eines vorab: die Stars der Sendung wollen auch in diesem Jahr wieder auftreten.

Fastnacht in Franken wird vorher aufgezeichnet

Jedoch wird es wie im vergangenen Jahr keine Livesendung geben. Bereits zwei Tage zuvor, am Mittwoch den 16. Februar, soll die Sendung aufgezeichnet werden. Ines Procter, Michl Müller, Sebastian Reich, Volker Heißmann & Martin Rassau, Peter Kuhn und Oti Schmelzer stehen auf dem Programm. Neu mit dabei ist unter anderem Christoph Maul. Der Kabarettist und Comedian aus Schillingsfürst im Landkreis Ansbach machte sich unter anderem in der "Närrischen Weinprobe" einen Namen.

Am Freitag beginnen in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim die Proben . Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Die Produktion läuft bereits auf Hochtouren.

Routine und neue Herausforderungen

Aus München sind viele Gewänder und Kostüme eingetroffen. Ein paar Meter weiter werden Kulissen zusammengebaut, die Bühnenmalerin überdeckt Transportschäden mit Farbe und über 100 Scheinwerfer montieren Techniker an Decke und Wände. Alle tragen FFP2 Maske und werden täglich getestet. Viele Handgriffe verlaufen routiniert. So sind die großen Bühnenteile durchnummeriert, das erleichtert den Aufbau. Doch für jedes Gewerk gibt es auch neues, wie den Tanzboden beispielsweise.

Alle Ressourcen werden heuer gebündelt und fließen in die Kultsendung "Fastnacht in Franken". Auch deshalb fallen in diesem Jahr die Produktionen "Wehe wenn wir losgelassen" und "Die närrischen Weinprobe" aus. Mehr Details über die diesjährige Kultsendung wollen die Verantwortlichen demnächst auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.