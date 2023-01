Volles Gotteshaus: Vesperkirche in Nürnberg gestartet

Die Vesperkirche in Nürnberg ist am Sonntag in ihre achte Saison gestartet. Zur Mittagszeit war die Gustav-Adolf-Kirche bis auf den letzten Platz besetzt. Vor der Essensausgabe bildete sich eine lange Schlange. Der Verkaufsschlager an diesem Tag: Schweinebraten mit Kloß und Soß'.

Nürnberger Vesperkirche bietet Gemeinschaftsgefühl

Nach den vergangenen Corona-Jahren, in denen es lediglich eine To-Go-Ausgabe vor der Kirche gab, ist nun das Gemeinschaftsgefühl zurückgekehrt, sagte Pfarrer Matthias Halbig dem BR: "Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Menschen hierherkommen, um an den Tischen miteinander ins Gespräch zu kommen." Er sei erleichtert, dass die Vesperkirche nun wieder in altbewährter Form stattfinden kann und auch weiterhin so gut angenommen wird. "Wir bieten hier einen warmen Raum an, das suchen viele Menschen im Moment. Dazu kommt das warme Essen und dass Menschen sich begegnen können, so wie sie sind. Auch die, die weniger im Geldbeutel haben."

Symbolischer Preis bleibt trotz gestiegener Kosten gleich

Bis zum 19. Februar wird nun zur Mittagszeit günstiges Essen angeboten. Außerdem wird es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Geplant sind Gottesdienste, Konzerte und Diskussionen. Aber es werden beispielsweise auch Bewerbungstrainings, Rechtsberatung und Friseurtermine angeboten. Der symbolische Preis von einem Euro für eine Mahlzeit wird auch in diesem Jahr beibehalten. Trotz der steigenden Kosten hat sich das Leitungsteam dazu entschieden, den Preis nicht zu erhöhen.

Entlastung für Ehrenamtliche

Finanziert wird die Vesperkirche durch Spenden. Rund 500 ehrenamtliche Helfer engagieren sich in den kommenden fünf Wochen in der Vesperkirche. Sie werden in dieser Zeit rund 24.000 Essen und 13.000 Stück Kuchen verteilen. Die Aktion wird in diesem Jahr um eine Woche verkürzt. Außerdem wird es einen freien Montag geben. Dadurch sollen die vielen ehren- und hauptamtlichen Helfer entlastet werden.