"Voller Erfolg": Amberg testet Wasserversorgung bei Stromausfall

Mit Einsatzkräften von THW, Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei und Katastrophenschutz haben die Mitarbeiter der Stadtwerke Amberg am Mittwoch die Wasserversorgung der Stadt für den Fall eines Stromausfalls geprobt.

Stromaggregat zu wichtigen Knotenpunkten

Mehrere Einsatzteams mussten dafür mit einem Stromaggregat etwa in der Größe eines Kleinlasters zu den wichtigsten Knotenpunkten, wie dem Wasserwerk, Wasserspeichern oder unterirdischen Brunnen vorrücken. Ziel war es, die Wasseraufbereitungsanlagen, sowie die Pumpen, welche das Wasser in das Leitungsnetz befördern, weiterlaufen zu lassen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei laut den Amberger Stadtwerken auf dem gleichzeitigen Dieselnachschub aller Notstromaggregate mittels Tanklaster. "Ich würde sagen, der Tag war ein voller Erfolg", sagte Übungsleiter Martin Malitzke auf der Abschlussbesprechung. "Wir haben wieder beweisen können, dass wir das ganze Trinkwassersystem in Amberg ohne Einschränkungen aufrechterhalten können."

Stromaggregat fiel zeitweise auch aus

Auch der kritischste Moment des Tages, als im Wasserwerk trotz Aggregat doch kurzzeitig der Strom ausfiel, sei von den Beteiligten mit viel Eigeninitiative und in unter einer Stunde gut bewältigt worden. Dort wurde ein neues Notstromaggregat erstmals in Betrieb genommen - der dadurch entstandene Fehler im Anschluss an das Wasserwerk musste erst gefunden werden. Der Test sei aber für keinen Bürger zu Hause spürbar gewesen, das Wasser sei bei allen wie immer aus dem Wasserhahn gelaufen.

Sechs Stunden Puffer bis Katastrophenschutzmaßnahmen greifen

Bei einem normalen Wasserverbrauch, sagte Thomas Lotter, Leiter des Wasserwerks, im BR-Interview, habe man vom Zeitpunkt des Stromausfalls sechs Stunden Zeit, um den Fehler ohne Einschränkungen für die Bürger zu beheben. Danach greifen die Maßnahmen im Katastrophenschutz. Es ist nicht der erste "Black-Out"-Test, den die Stadtwerke Amberg durchführen. Bereits in den Jahren 2018 und 2014 wurde hier die Wasserversorgung nach einem Stromausfall geprobt.

Stadt investiert halbe Million Euro für den Ernstfall

Seitdem hat die Stadt insgesamt 500.000 Euro in die Hand genommen, um neue Notstromaggregate anzuschaffen, so der Leiter der Amberger Stadtwerke, Stephan Prechtl. Ein derartiger Test diene also auch der Sensibilisierung aller Beteiligten für den Ernstfall. Laut den Stadtwerken verbraucht jeder Amberger im Schnitt täglich 127 Liter Wasser. Das entspreche einer Gesamt-Wasserabgabe der Stadtwerke von etwa 3,2 Millionen Kubikmeter pro Jahr.