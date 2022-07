Volle Züge durch 9-Euro-Ticket: Kann man Räumungen vermeiden?

Damit sich Situationen wie Anfang der Woche in Freilassing nicht wiederholen, empfiehlt die Bayerische Regiobahn BRB Fahrgästen, die Stoßzeiten morgens und nachmittags zu meiden. Aber – ergänzt die Sprecherin – man könne sich auf diese Stoßzeiten nicht mehr so verlassen wie vor dem Aktionszeitraum des Neun-Euro-Tickets. Gerade Ausflügler seien jetzt zu jeder Tageszeit in den Zügen. Dementsprechend voll kann es werden – gerade auf den Strecken in die Ausflugsgebiete. Eine Entlastung ist nicht in Sicht. Man setze ohnehin schon alle Züge ein, die man habe, so die BRB- Sprecherin.

Tipp: Erste und letzte Züge am Tag sind am wenigsten ausgelastet

Die Deutsche Bahn weist daraufhin, dass es immer mal wieder vorkomme, dass ein Zug so voll ist, dass er nicht abfahren darf. Denn es gebe für jeden Zug eine maximal zulässige Auslastung. In so einem Fall muss das Zugpersonal dafür sorgen, dass einzelne Fahrgäste aussteigen. Man hoffe sehr, dass Zugräumungen möglichst selten vorkommen, teilt die Bahn auf BR-Anfrage mit. Und gibt noch den Tipp: Erste und letzte Züge seien immer am schwächsten ausgelastet. Es komme zwar auch vor, dass Fahrgäste einen Zug später nehmen müssen. Aber: Der letzte Zug des Tages werde nicht der vollste sein.