Volle Straßen: Viele Verletzte, ein Toter bei Unfällen in Bayern

Mehrere schwere Verkehrsunfälle haben sich am Wochenende auf Bayerns Straßen ereignet. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt. Fünf Autos krachten auf der A8 Richtung Salzburg in Höhe Holzkirchen aufeinander: Fünf Familien und ein Paar aus der Schweiz, Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg, die eigentlich in den Urlaub wollten, wurden in den Unfall verwickelt. Acht Personen kamen verletzt ins Krankenhaus, darunter auch zwei Kinder. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd geht von einem Sachschaden von 100.000 Euro aus.

Kleintransporter rast in Stauende

Auf der A3 bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) Richtung Nürnberg fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf ein Stauende auf: Drei weitere Pkw wurden durch den Aufprall ineinander geschoben. Die Bilanz: sechs Verletzte, einige von ihnen schwer verletzt. Ein Elternpaar, das in seinem Auto eingeklemmt wurde, musste von Rettungskräften befreit werden. Der 13-jährige Sohn konnte leicht verletzt befreit werden.

Pkw prallt frontal gegen Baum

Bei Tittmoning (Landkreis Traunstein) starb ein 25-Jähriger am frühen Samstagmorgen. Er prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum, wie die Polizei im oberbayerischen Laufen erklärte. In Mähring (Landkreis Tirschenreuth) stieß ebenfalls ein Auto mit einem Baum zusammen und kippte um. Der Baum stürzte auf das Auto. Der 20-jährige Fahrer musste aus dem Wagen befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus, so die Polizei.

Junge wird mitgeschleift und kommt mit Prellungen davon

Glück im Unglück hatte ein Kind im oberbayerischen Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck). Der 11-jährige Bub wurde von einem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Fahrer hatte den Jungen übersehen, als er rückwärts ausparkte. Der Junge wurde mit dem Oberkörper im Radkasten eingeklemmt. Der Autofahrer bemerkte das eingeklemmte Kind erst nach einer Strecke von mehreren Metern. Nach Polizeiangaben erlitt der Junge nur Prellungen und Schürfwunden. Er kam aber zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Fahrerflucht in Unterfranken

Ein Fall von Fahrerflucht geschah in Unterfranken bei Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg). Eine Frau übersah bei einem Wendemanöver einen 31-jährigen Motorradfahrer. Dieser musste ausweichen, stürzte aber in Folge des Ausweichmanövers und prallte gegen einen Zaun. Die Frau verließ den Unfallort, obwohl der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Überholmanöver endet in Frontal-Crash

Ein missglückter Überholversuch verursachte bei Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) einen Frontalzusammenstoß: Ein Motorradfahrer setzte zum Überholen eines Traktors mit Anhänger an, obwohl ein Auto entgegenkam. Der Motorradfahrer stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Auto gerät ins Schleudern - Frau aus dem Fenster geschleudert

Bei einem Unfall am frühen Samstag bei Immenreuth (Landkreis Tirschenreuth) ist der genaue Hergang der Ereignisse bislang unklar: Ein Auto war offenbar in den Straßengraben gerutscht, daraufhin ins Schleudern geraten und im gegenüberliegenden Straßengraben liegengeblieben. Eine 22-jährige Frau wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Weitere Personen, die in dem Unfallwagen saßen, wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Auch sie kamen in die Klinik. Der 24-jährige Fahrer des Pkw roch nach Alkohol, ihm wurde Blut abgenommen.