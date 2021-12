Volle Kliniken wegen Corona: Wenn die Bundeswehr helfen muss

Die Lage in Bayerns Krankenhäusern ist weiter angespannt: Stand heute (09:05) befinden sich 2.910 Menschen laut dem Divi-Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, 1.076 davon wegen einer Covid-19-Erkrankung. Entsprechend angespannt ist die Lage in den Krankenhäusern. Das bestätigt auch der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin Florian Weis vom Klinikum in Fürstenfeldbruck.

Im Gespräch mit BR24 Thema des Tages berichtete Weis von "schwer angezähltem" Klinikpersonal. Dieses mache seit einer langen Phase die Pandemie mit. Die Mitarbeiter seien seiner Einschätzung zufolge "nicht mehr so in der Lage, über ihre Kräfte zu gehen, nochmal für Nachtdienst einzuspringen, solche Dinge". Deswegen müsse seine Klinik gut haushalten mit den Ressourcen, die sie habe.

Keine Triage aber "intensive Priorisierung"

Der Chefarzt wies darauf hin, dass es wichtig sei, vorzuplanen. Das heißt, frühzeitig Patienten zu identifizieren, die für eine sogenannte Kleeblatt-Verlegung geeignet seien. Unter Kleeblatt-Verlegung versteht man, dass man Patienten, deren Gesundheitszustand es zulässt, in nahe gelegene Krankenhäuser verlegt.

Eine Folge der angespannten Situation in den Krankenhäusern hat auch das Klinikum in Fürstenfeldbruck zu tragen: Operationen, die nicht zwingend nötig sind, müssen verschoben werden. Hier finde laut Florian Weis eine "intensive Priorisierung" statt.

Über Triage, dass also Ärzte ad hoc entscheiden müssen, welcher Intensiv-Patient aufgrund seiner besseren Überlebenschancen zuerst behandelt wird, müsse in Fürstenfeldbruck bislang nicht nachgedacht werden, so Weis.

Bundeswehr-Airbus ist eine fliegende Intensivstation

Dass Ärztinnen und Ärzte nicht über Triagen nachdenken müssen, ist auch der Bundeswehr zu verdanken. Sie springt ein, um beispielsweise im Notfall Intensiv-Patienten von München nach Hamburg zu fliegen. Das ist möglich, weil die Bundeswehr über entsprechend ausgestattete Militärmaschinen verfügt.

Bis zu sechs Plätze für Intensiv-Patienten hat ein Bundeswehr-Airbus. Im Inneren können Patienten wie in einer echten Intensivstation behandelt werden, sagt Matthias Frank, Bundeswehr-Sprecher vom Kommando-Sanitätsdienst im Interview mit BR24 Thema des Tages. Dafür seien - vom Piloten bis zum Intensiv-Personal - zwischen 25 bis 28 Personen involviert.

Schwieriger "Landtransport"

Eine der Herausforderungen für das Personal ist der "Landtransport" eines Intensiv-Patienten: die Umlegung eines Patienten vom Heimat-Krankenhaus ins Flugzeug und von dort ins Ziel-Krankenhaus: eine Stress-Situation für den Patienten, auch, weil er am Ziel an eine neue Beatmungsmaschine angeschlossen werden muss, so Frank.

Bundeswehr: "Absoluter Ausnahmezustand"

Der zivile Einsatz der Bundeswehr bedeutet auch für das Militär eine Belastung. Denn Personal, das Intensiv-Patienten im Flugzeug betreuen muss, fehlt in den Krankenhäusern der Bundeswehr, auf deren Intensivstationen auch Covid-Patienten liegen. "Dann tut uns das auch weh, wenn wir das dann kompensieren müssen", sagte der Bundeswehr-Sprecher.

Die Lage ist ja durchaus dramatisch, wenn die Bundeswehr überhaupt im Inneren eingesetzt werden muss. Das ist also schon ein absoluter Ausnahmezustand. Wir halten unsere Kapazitäten solange vor, bis wir selbst an die (...) Grenzen gestoßen sind oder bis sich die Lage beruhigt hat." Matthias Frank, Bundeswehr-Sprecher vom Kommando-Sanitätsdienst

"Hier ist Bayern": Der neue BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!