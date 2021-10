Volle Kinderkliniken wegen der Atemwegserkrankung RSV

Hauptursache für die vollen Kinderkliniken in der Metropolregion ist derzeit das Respiratorische Syncytial-Virus (RSV). Es ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu drei Jahren weltweit der häufigste Auslöser von akuten Atemwegserkrankungen.

Mit Lungenentzündung in die Kinderklinik

Seit Dienstag ist zum Beispiel der dreijährige Leopold mit Lungenentzündung in der Fürther Kinderklinik. Ihm ging es so schlecht zu Hause, dass seine Mutter Isabelle den Kinderarzt kontaktiert hat, der hat den Dreijährigen gleich einweisen lassen. Der Kleine hatte, wie seine Mutter Isabelle erzählt, immer höher werdendes Fieber und wirkte immer schwächer, immer lethargischer. Er habe, so die Mutter, ganz flach geatmet. "Der Husten und Schnupfen waren gar nicht so auffällig, aber der Rest sah nicht so gut aus", so Isabelle weiter.

Wie sich herausstellte, ein Atemwegsinfekt, verursacht durch das RS Virus. Angesteckt hat sich der Dreijährige wahrscheinlich vor Kurzem auf einem Kindergeburtstag, glaubt sein Mutter. Sein sieben Monate alter Bruder, hatte das Virus ein paar Tage davor und sei "ganz gut da durchgesegelt", Leopold habe sich bei ihm angesteckt.

Aktuell: Infektionswelle mit RS-Viren

Der Chefarzt der Fürther Kinderklinik, Prof. Jens Klingel, spricht diesbezüglich von einer aktuell starken Infektionswelle.

"Das sind Viren, die letztendlich das Lungengewebe zum Teil angreifen, zum Teil dann eben zu einer Engstelle der Bronchien führen, zum Teil zur Entzündung des Lungengewebes führen und damit zu Atemnot." Prof. Jens Klinge, Chefarzt Kinderklinik Fürth

Leopold ist hoch ansteckend und muss deshalb isoliert werden. Seit Dienstag bekommt der Dreijährige Sauerstoff. Chefarzt Jens Klinge beschreibt den akuten Zustand des Jungen: "Man hört so das typische Knistern in der Lunge, was Zeichen für eine Lungenentzündung ist. Aber er braucht weniger Sauerstoff und er ist deutlich munterer als vor zwei Tagen, als er gekommen ist."

Kinder holen Infekte nach

Ungewöhnlich viele Atemwegsinfektionen gibt es im Moment, sagt der Chefarzt. Betroffen sind vor allem Kleinkinder und Säuglinge. Die Kinderkliniken im Großraum sind voll. Die Hygiene- und Lockdown-Maßnahmen haben wohl die Ausbreitung zum Beispiel der RS-Viren und anderer Atemwegserkrankungen über einen langen Zeitraum verhindert. Deshalb hätten die Kinder keine Abwehr aufbauen können.

"Wir hatten letztes Jahr ja gar keine Infekte durch den Lockdown sozusagen und das holen die Kinder dieses Jahr nach." Prof. Jens Klinge, Chefarzt Kinderklinik Fürth

Am Dienstag hatten die Kinderkliniken in der Metropolregion Nürnberg in einer gemeinsamen Mitteilung darauf hingewiesen, dass sie sich an der Belastungsgrenze befinden, weil überdurchschnittlich viele Kinder derzeit mit Atemwegsinfektion behandelt werden, so das Klinikum Fürth, die Cnopfsche Kinderklinik in Nürnberg und das Erlanger Universitätsklinikum in dem Schreiben.

Angespannte Lage am Fürther Klinikum

Die Lage ist auch am Klinikum Fürth angespannt, weil es zu wenige Pflegekräfte und damit zu wenig Betten gibt. Chefarzt Jens Klinge überprüft deshalb ständig, ob noch Patienten aufgenommen werden können.

"Wir sind zum Teil - haben wir den Eindruck - über dem Limit sozusagen. (...) Die Kinder werden sehr gut versorgt, aber es ist schon so, dass es an die Belastung aller geht." Prof. Jens Klinge, Chefarzt Kinderklinik

Die Mama von Leopold hofft, dass sie bald die Klinik verlassen können. Ihrem Sohn gehe es schon viel besser und er brauche immer weniger Sauerstoff, sei immer fitter und müsse kaum noch Fiebersenker nehmen. "Es geht bergauf", so Mutter Isabelle.

Nach erfolgreicher Behandlung geht es für die kleinen Patienten so schnell wie möglich wieder nach Hause, denn die Isolierzimmer werden schon für die nächsten Patienten benötigt.

Bei Anzeichen: KInder- und Jugendarzt aufsuchen

Die Chefärzte der Kliniken der Metropolregion weisen in ihrem Schreiben darauf hin, dass Eltern auf jeden Fall nicht in Panik verfallen müssten. Eine Atemwegserkrankung verlaufe in den meisten Fällen wie eine Erkältung. Eltern sollten dennoch auf Warnzeichen wie Fieber über 38 Grad Celsius, Schwierigkeiten beim Atmen, Verweigerung der Nahrungsaufnahme oder bläuliche Lippen und Nägel achten und sich dann umgehend an einen Kinder- und Jugendarzt wenden.