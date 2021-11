Volle Intensivstationen: „Ein Schritt vor dem Abgrund“

"In den letzten Tagen ist die Lage eskaliert", sagt Dr. Ulrich Kugelmann. Der ärztliche Direktor des Klinikums Günzburg geht durch die Intensivstation. Hinter großen Schiebetüren liegen Corona-Patienten an Beatmungsgeräten. Jeder isoliert in einem Raum, die Pfleger dürfen nur mit Schutzkittel, Handschuhen und Visier hinein. "Unsere Station ist jetzt schon vollkommen ausgelastet", betont Kugelmann. In anderen Kliniken sehe es nicht besser aus.

Es wird eng in der Region Donau Iller

Als ärztlicher Koordinator der Region Donau Iller kennt er die Situation in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu wie auch in Memmingen. Jeden Morgen prüft Kugelmann, wo es freie Kapazitäten auf den Intensivstationen gibt. Dann werden Patienten in andere Kliniken verlegt, allein in den vergangenen zwei Tagen waren elf Krankentransporte unterwegs. Doch er glaubt, dass das System schon bald an seine Grenzen stoßen wird: "Wenn die Zahlen weiter steigen, müssen wir die Patienten vielleicht auch in andere Bundesländer bringen."

Pflegekräfte fliehen aus dem System

Neben den hohen Inzidenzwerten gibt es aber noch andere Ursachen für den Engpass. Viele Pflegekräfte haben während der Pandemie gekündigt oder zumindest ihre Arbeitszeit reduziert. Bei einem festgelegten Personalschlüssel von einem Pfleger für zwei Betten ist das ein gravierendes Problem, denn bei einer Unterschreitung drohen Strafzahlungen für das jeweilige Krankenhaus.

Doch auch die Altersstruktur der Patienten spielt eine Rolle. Waren bei früheren Coronawellen vermehrt ältere Menschen auf den Intensivstationen, sind die Patienten jetzt meist jünger. „Manche Senioren sind leider schon nach ein paar Tagen verstorben, die Jüngeren stecken die Erkrankung zum Glück besser weg. Bis wir sie aber entlassen können, vergehen oft drei Wochen und solange ist der Intensivplatz eben belegt,“ sagt Dr. Kugelmann.

Vielen ist der Ernst der Lage nicht bewusst

Ein Umstand ärgert ihn besonders. Rund 90 Prozent der Coronapatienten auf der Intensivstation Günzburg sind nicht geimpft. Eine Zahl, die die gute Schutzwirkung der Vakzine belegt, was von zahlreichen Impfskeptikern allerdings immer noch angezweifelt wird. "Wenn die Menschen den Beatmungsschlauch in der Luftröhre haben, dann kommt bei den Meisten ein Umdenken", sagt Pfleger Markus Rapp. Sein Kollege Arno Bauer sieht es ähnlich. Vielen Leute sei nicht bewusst, wie ernst die Lage ist: "Ich arbeite jetzt seit 1987 in diesem Beruf, aber so was habe ich noch nicht gesehen. Corona ist das Aggressivste, was ich je erlebt habe."

Mittelfristige Lösung: Höhere Impfquote

Doch was passiert, wenn die Zahlen weiter steigen? "Wir sind erst am Anfang einer vierten Welle", betont Dr. Kugelmann. Er warnt davor, dass auch in Schwaben bald Zustände wie vor einem Jahr in Bergamo drohen könnten. Auch eine Triage will er nicht ausschließen – dann müssten Ärzte entscheiden, welcher Patient behandelt wird, weil nicht mehr alle versorgt werden können. Schon jetzt stellen sich die Krankenhäuser in Schwaben um und sagen alle planbaren Operationen ab, die nicht dringend durchgeführt werden müssen. Die mittelfristige Lösung für das Problem sieht Kugelmann einzig in einer höheren Impfquote: "Ich will mir aber gar nicht ausmalen, wie es hier in den nächsten zwei Wochen aussieht. Wir stehen wirklich einen Schritt vor dem Abgrund."