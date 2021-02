Volle Innpromenade: Polizei Passau wird verstärkt kontrollieren

Das milde Wetter hat viele Menschen am vergangenem Wochenende nach draußen getrieben. Die Passauer Innpromenade war ein begehrtes Ziel. Dicht an dicht drängten sich die Menschen - und das mitten in der Corona-Pandemie. Das hat nun Konsequenzen: Die Polizei kündigt an, die Kontrollen auf der beliebten Flaniermeile zu verstärken.

Polizei will Verstöße konsequent ahnden

Geschaut werde vor allem, ob sich die Innpromenade-Besucher an die Maskenpflicht, das Alkoholverbot, die Kontaktbeschränkung und an das Abstandsgebot halten. Polizeistreifen werden festgestellte Verstöße auch konsequent anzeigen, heißt es.

Die Passauer Polizei appellierte nochmals eindringlich an die Bürger und Bürgerinnen, sich weiterhin - trotz sinkender Infektionszahlen - an bestehende Vorschriften zu halten und so einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

"Grenzwertige Situation" am Wochenende

Vergangenes Wochenende sprach die Polizei von einer "grenzwertigen Situation". Hunderte Spaziergänger und Sonnenhungrige - vor allem Studenten - hatten die Passauer Innpromenade bevölkert. Mit Maskenpflicht und Abstandhalten hielten es sehr viele eher locker.

Maskenpflicht und Alkoholverbot in Passau

In Passau ist seit Oktober per Allgemeinverfügung festgelegt, an welchen üblicherweise stark frequentierten öffentlichen Plätzen Maskenpflicht und Alkoholverbot gilt. Hierzu zählen auch die Innpromenade von der Uni-Mensa bis zur Ortsspitze sowie der Donaukai bis zur Oberen Donaulände.