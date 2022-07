Volle Hausarztpraxen: Patientenansturm trifft auf Personalnot

Vor der Praxis des Allgemeinarztes Dr. Martin Seitz sind die Sitzbänke und Treppenstufen voll mit wartenden Patienten, eine weitere Warteschlange reicht bereits bis an die Bordsteinkante. Ein normales Bild sei das derzeit, erklärt der Hausarzt aus Lauf an der Pegnitz im BR-Interview. Die Patienten zunächst draußen warten zu lassen, finden die meisten gut. Das ist angenehmer und bei dem Wetter funktioniert das ja, erklärt Klaus Wirl, der seine Blutwerte für eine Facharztüberweisung abholen möchte.

Diese "Freiluft-Wartezimmer-Lösung", so Seitz, seines Zeichens Bezirksdelegierter des Bayerischen Hausärzteverbands, habe einen ernsthaften Hintergrund: "Wir möchten hier in unserer kleinen Praxis nicht noch einen zusätzlichen Infektionsort eröffnen", und meint damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.

Krankenstand so hoch wie nie

15 Krankschreibungen pro Tag stellt der 68-jährige Hausarzt aktuell aus, gut zwei Drittel der Patienten leiden an Atemwegserkrankungen, so viele wie bisher noch nie. Das seien aber nur die Patienten, die im Job stehen. Gut 50 Prozent seiner Patienten seien aber schon deutlich im Rentenalter, auch hier ist der Krankenstand sehr hoch. Seitz vermutet, dass gut die Hälfte der Atemwegsinfekte Corona-Infektionen sind. "Die rufen hier an, manche haben einen positiven Selbsttest, die wenigsten einen PCR-Test und damit fallen diese Erkrankungen aus der Statistik."

Ein fatales Zeichen der Politik sei es, so der Hausärzteverbands-Delegierte, die FFP2-Maskenpflicht aufzuheben. Damit habe man der Bevölkerung suggeriert, Corona sei vorbei.

Zu den möglichen Corona-Infektionen kommen die saisonal bedingten Sommergrippen, Nebenhöhlenentzündungen und natürlich auch die immer wieder in Wellen auftretenden Magen-Darm-Infektionen, erklärt Seitz. Der Krankenstand sei nach seiner Einschätzung aktuell so hoch wie nie. So steht das Telefon in der Laufer Praxis kaum noch still.

Falsche politische Signale: Hausärzte kämpfen weiter mit Corona

Keine Zeit, um mal kurz durchzuschnaufen, bleibt auch für das Praxisteam in der Hausarztpraxis Büchenbach in Erlangen. Dazu kommen Hausbesuche und Spezialsprechstunden. Es sei eine sehr angespannte Zeit für die drei hier praktizierenden Ärztinnen und das Praxisteam, so Hausärztin Annegret Hoffmann-Leygue im BR-Interview. Sie wundert das allerdings nicht, denn von politischer Seite sei Corona kein Thema mehr, und so laufe das jetzt durch auf dem Rücken der Hausarztpraxen. Nicht alle ihrer Patienten hätten Covid, erklärt die Medizinerin, aber alle Infekt-Patienten kämen, weil sie Sorge haben und wissen möchten, was sie haben.

Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung gefordert

Und wer sich krankschreiben lässt, der muss jetzt auch wieder in der Praxis vorstellig werden. Das kostet die Hausärzte viel Zeit und Energie, die sie an anderer Stelle dringend bräuchten. Das ergab eine stichprobenartige BR-Umfrage bei Ärzten auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Zusätzlich kämen jetzt all die Patienten wieder, die aufgrund der Pandemie lange Zeit den Arztbesuch vermieden haben, so der Tenor.

Diese Sicht teilen auch der Bezirksdelegierte des Bayerischen Hausärzteverbands Dr. Martin Seitz und die Erlanger Allgemeinmedizinerin Annegret Hoffmann Leygue. Sie erklärt, ihr Praxisteam hätte zu den Hochzeiten der Pandemie die Möglichkeit der telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gehabt. Das sei wieder abgeschafft worden. Die Krankenkassen sagten "das brauchen wir nicht". Hoffmann-Leygue sieht das anders und fordert die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Dieser Forderung schließt sich ihr Kollege Martin Seitz an.

Alltagstaugliche Lösungen gewünscht

Dr. Annegret Hoffmann Leygue und ihr Praxisteam wünschen sich pragmatische, alltagstaugliche Lösungen, wie eben diese telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, um dem momentanen Patientenansturm gerecht werden zu können. Außerdem vermissen die Mediziner klare Vorgaben, was das Testen betrifft – das würde ihnen viele Diskussionen mit den Patienten ersparen. Die Erlanger Medizinerin wird im BR-Interview deutlich:

"Ich würde mir wünschen, dass unser Know-how und unsere Kompetenz aus der Alltagsversorgung mit in die politischen Entscheidungen hineingenommen werden. Wir erleben seit Anfang der Pandemie, dass Entscheidungen getroffen werden, womöglich noch abends bei Herrn Lanz verkündet, und wir Ärzte wissen davon nix und müssen dann morgens um acht den Patienten alles erklären.", Dr. Annegret Hoffmann Leygue

Personalnot in den Praxen

Viele Praxen kämpfen zusätzlich noch selbst mit einem hohen Krankenstand – auch das hat die stichprobenartige Umfrage des BR in mittelfränkischen Hausarztpraxen ergeben. In der Praxis in Erlangen-Büchenbach zum Beispiel sei seit Mai immer nur die Hälfte des Praxisteams fit.

In der Praxis im Laufer Stadtteil Heuchling stemmen Dr. Martin Seitz und dessen Frau Ewa den Praxisalltag mit Hausbesuchen, Infektionssprechstunde und regulären Sprechstunden beinahe alleine. Ewa Seitz ist eigentlich Lehrerin und hat sich mit etlichen Fortbildungen das Know-how für die Praxis draufgeschafft. Die 59-Jährige unterstützt ihren Mann bei allem, was anliegt, das Telefon steht nie still. Dennoch erklärt der 68-jährige Mediziner: "Wenn man das nicht schafft, dann schafft einen diese Belastung." Seit kurzem hätten sie zumindest stundenweise eine Arzthelferin, die ihnen zur Hand gehe, aber die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei katastrophal, "wie leergefegt" so Seitz.

Grauen vor dem Herbst

Mit Grauen blicke der Laufer Mediziner in die Zeit nach den Sommerferien, er rechne mit weiter ansteigenden Corona-Infektionszahlen. Die zu erwartenden neuen Infektionswellen und Impfkampagnen machen Dr. Annegret Hoffmann Leygue und ihren Kolleginnen ebenfalls bang. Sie hoffen, dass ihr Praxisteam und die Patienten gleichermaßen durchhalten.