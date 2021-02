Volle Bierfässer, leere Kassen: Kleine Brauereien in Not

Wegen der Pandemie bleiben die Feste aus, die Gaststätten geschlossen - und das Bier in den Fässern. Vor allem kleine Brauereien müssen schauen, wie sie während des Lockdowns über die Runden kommen. Ein zusätzliches Problem: Brauereigaststätten sind als sogenannter Mischbetrieb von staatlichen Corona-Hilfen ausgenommen.

Müssen 40 Hektoliter Bier vernichtet werden?

Schwarz, würzig und alkoholreich. Der Palmator, der in den Fässern von Heinrich Prössl lagert, hat es mit einer Stammwürze von fast 19 Prozent in sich. Das Starkbier zieht am Palmsonntag normalerweise die Massen zum Prösslbräu auf den Adlersberg bei Regensburg. Der Biergarten ist schnell voll, wie auch - wenig überraschend - manch ein Besucher.

Rund ein Drittel des Bieres verkauft Prössl in der Regel am Palmsonntag. Doch seit vergangenem Jahr ist alles anders: Wegen Corona fällt das Starkbierfest zum zweiten Mal in Folge aus, die Gaststätten bleiben zu, das Bier bleibt in den Fässern. Vier fast mannshohe Tanks stehen im Keller der Brauerei, bis oben voll mit dem "schwarzen Gold".

"Bei den Fässern habe ich jetzt eine Haltbarkeit bis April. Wenn jetzt nicht aufgemacht wird, kann ich das ganze Bier vernichten. Das sind ungefähr 40 Hektoliter. Die gehen jetzt wohl in den Kanal", befürchtet Brauereibesitzer Prössl.

Flaschenverkauf gleicht Verluste nicht aus

Die Deutschen trinken weniger Bier: Im Corona-Jahr 2020 nur 8,7 Milliarden Liter Bier, um die fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Von dem Einbruch betroffen sind vor allem die kleinen Brauereien. Anders als die großen Biermarken können Privatbrauereien wie der Prösslbräu die Verluste durch den Verkauf im Handel nicht ausgleichen.

Heinrich Prössl macht eine Beispielrechnung auf: "Am Palmsonntag habe ich für eine Maß Bock acht Euro bekommen, sind pro Hektoliter 800 Euro Brutto. Beim Kasten pro Hektoliter 185 Euro. Wenn ich den im Handel verkaufe, dann gehen nochmals 22 Prozent weg. Dann bin ich bei einem Preis, wo ich sagen muss: Da kann ich als Handwerksbrauerei nicht bestehen im Handel."

Brauereigaststätten von Hilfe ausgenommen

Brauerei- und Gaststättenbesitzer wie Heinrich Prössl profitieren nicht von den staatlichen November- oder Dezemberhilfen. Während andere Gastronomen bis zu 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes als Ausgleich für die Schließung erhalten, sind Brauereigaststätten als sogenannter Mischbetrieb von staatlichen Corona-Hilfen ausgenommen. Ungerecht, findet der Verband der privaten Brauereien in Bayern und hat den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) um Hilfe gebeten. Doch bisher warten viele Brauer vergeblich. "Es muss was passieren. Und es muss bald was passieren."

Im Interview mit dem BR erklärt Aiwanger, dass das Problem in Berlin zwar bekannt sein, aber nicht ernst genommen werde: "In der Bundesregierung sagt man wohl: Brauereien sind was Bayerisches, die brauchen was auf die Mütze. Anders ist es nicht erklärbar."

Betriebskosten bleiben im Lockdown

Mit Zusperren ist es meist nicht getan. Der Betrieb muss in Stand gehalten werden. Heinrich Prössl will die Gaststätte renovieren. Eine neue Kühlung muss her. 25.000 Euro wird der Wirt dafür investieren müssen. "Wer nicht investiert, der stirbt. Ich kann ja nicht stehen bleiben. Und vor allem: Die Standschäden sind höher als wenn es in Betrieb ist."

Brauereibesitzer Heinrich Prössl hofft daher, dass der Lockdown bald endet und er die Gaststätte wieder aufsperren kann. Für diejenigen, die bis dahin auf sein Bier nicht verzichten wollen, hat Prössl einen Getränkeautomaten aufgestellt. "Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Kann man nicht vergleichen, als wenn die Gaststätte offen hat, ist ganz logisch. Aber ich will halt nicht, dass jemand auf den Adlersberg raufgeht und voller Durst wieder heimgeht. Das geht doch nicht."