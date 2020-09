Vollbremsung: Münchner reißt fremdes Kind auf die Straße

Gegen einen 35-jährigen Münchner wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann, der laut Polizei einen psychisch auffälligen Eindruck machte, hat am Montagabend in München unvermittelt einen fremden 11-jährigen Jungen gepackt und auf die Straße gerissen.

Beide stürzten im Kreuzungsbereich zu Boden. Eine Münchner Autofahrerin, die dort gerade abbiegen wollte, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, das Kind erlitt lediglich Schürfwunden.

Angreifer tritt Polizist dienstunfähig

Der Bub war mit seinen Eltern, zwei jüngeren Geschwistern und einem gleichaltrigen Freund aus Salzburg zu Besuch in München. Der Vorfall ereignete sich, als die Familie in der Altstadt von einer Seitenstraße in Richtung Tal ging. Als die Polizei den Angreifer festnehmen wollte, leistete er erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde so stark am Knie verletzt, dass er ins Krankenhaus musste und nicht mehr dienstfähig war.

Mann kam gerade aus der Psychiatrie

Der Tatverdächtige war erst vor ein paar Tagen ins Visier der Polizei geraten, weil er in einem Obdachlosenheim missbräuchlich den Feueralarm ausgelöst haben soll. Auch hier ist er auf Polizisten losgegangen. Der 35-Jährige kam danach in ein psychiatrisches Krankenhaus, aus dem er erst gestern, also kurz vor der Attacke auf den Jungen, entlassen wurde.

Verwahrung des Münchners noch ungeklärt

Gegen den Münchner wird jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Noch nicht entschieden ist, ob er erneut in einer Klinik untergebracht wird oder in eine Haftanstalt kommt.