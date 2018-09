Vollbrand eines Einfamilienhauses in Lengfurt

Das Feuer war gegen 12.20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Lengfurt (Lkr. Main-Spessart) gemeldet worden, so die Polizei. Die örtlichen Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Erlenbach, Triefenstein, Homburg und Lengfurt waren schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Einfamilienhaus komplett ausbrannte.

Brandursache noch unklar

Eine Bewohnerin wurde bei dem Brand leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen übernommen.