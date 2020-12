Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Plattling

Im Plattlinger Ortsteil Pielweichs im Kreis Deggendorf hat eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Laut Polizeipräsidium Niederbayern befanden sich landwirtschaftliche Geräte in der etwa 25 Meter mal zehn Meter großen Halle.

Stromversorgung in Gefahr

Menschen waren laut Polizei nicht gefährdet. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden aber umstehende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, heißt es. Weil sich das Umspannwerk der Stadtwerke Plattling in unmittelbarer Nähe befindet, hätte es eventuell zu einer Abschaltung der Stromversorgung kommen können, so die Polizei. Bei den Stadtwerken Plattling ist davon derzeit nichts bekannt.

Hintergründe noch unklar

Wie und warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Auch zu der Schadenshöhe gibt es noch keine konkreten Angaben. Es könnte sich etwa um eine Viertelmillion Euro handeln, schätzt ein Polizeisprecher.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis sind aktuell noch vor Ort.