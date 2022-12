Vollbesetzter Schulbus kommt von Straße ab - Kinder unter Schock

Ein mit rund 50 Kindern voll besetzter Schulbus ist am Dienstagmorgen zwischen Altendorf und Hirschaid im Landkreis Bamberg von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgeschlittert. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stehen. Glatteis, das in weiten teilen Nordbayerns für Unfälle gesorgt hat, soll nach aktuellem Stand der Ermittlungen wohl nicht der Grund für den Unfall gewesen sein.

Schüler und Busfahrer erleiden Schock

Eltern holten die teils unter Schock stehenden Kinder an der Unfallstelle ab. Andere setzten ihren Weg zur Schule in einem Ersatzbus fort. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Der 77 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Am Vortag leerer Schulbus im Landkreis Hof ausgebrannt

Erst am Tag zuvor kam es in Oberfranken bereits zu einem Unfall mit einem Schulbus. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war am Montagmorgen bei Issigau im Landkreis Hof ein Schulbus in Flammen gestanden. Wie die Polizei auf BR24-Nachfrage mitteilte, war der Bus gegen 7.15 Uhr unterwegs in Richtung Eichenstein, um Schüler abzuholen.