Voll im Trend: Holzbackofen im Eigenbau

Wenn Daniel Reisinger übers Feuermachen spricht, dann ist er in seinem Element. Wie ein Weinsommelier beschreibt er, wie die perfekte Flamme in einem Holzbackofen sein muss: hellgelb. Und es muss knacksen.

Reisinger weiß, wovon er spricht, denn er ist gelernter Kachelofen- und Luftheizungsbauer. Seine Leidenschaft sind aber Holzbacköfen. In Berching im Landkreis Neumarkt gibt der Backofenmeister Workshops, wie man Holzbacköfen selbst baut.

Selbstversorger weiter im Trend

Er profitiert dabei von einem deutlich gestiegenen Interesse. Nach Pandemie und Energiekrise haben die Anfragen für seine Bauworkshops zugenommen. Von einem "Boom" will er aber nicht sprechen. Er sieht die Entwicklung eher als Teil des Trends hin zum Selbstversorger. "Ich glaube, das ist einfach ein Grundbedürfnis, Speisen im Garten selbst anzubauen und auch selbst zuzubereiten. Das ist gegenläufig zu unserer Wirtschaft, die versucht, dass der Bäcker das Brot noch effektiver in kürzer Zeit herstellen kann. Aber das ist nicht das, was der menschliche Körper möchte."

Holz sei zudem eine umweltschonende und günstige Ressource, sagt Reisinger. Dennoch gibt es immer wieder auch Stimmen, die die Feinstaubbelastung kritisieren. Für Reisinger steht fest: Ein guter Holzbackofen muss die technischen Voraussetzungen erfüllen, es braucht die richtigen Filter und Schornsteine. Er verfügt über das entsprechende Wissen – und gibt es deshalb weiter.

Feuer verbindet Menschen

Für einen Workshop an einem Samstag im Oktober sind insgesamt sieben Teilnehmer in die Werkstatt gekommen. Mit dabei auch Bernhard Onneken. Er ist pensionierter Kriminalpolizist und für den Workshop 700 Kilometer aus Ostfriesland angereist. Ihn begeistert das Handwerkliche und Kreative an einem selbstgebauten Holzbackofen.

Marco Frühwald kommt aus der Gegend um Würzburg. Er ist mit einem Holzbackofen aufgewachsen. "Den gibt es aber leider nicht mehr und daher möchte ich wieder einen realisieren, weil Feuer Menschen verbindet."

Erst Theorie, dann Praxis

Bevor es aber auch Pizza und Flammkuchen aus dem Holzbackofen zum Probieren gibt, erklärt Reisinger erst technische Grundlagen. Welche Steine sollen am besten verwendet werden, welcher Mörtel passt dazu und worauf gilt es bei der Konstruktion zu achten? Sogenannte Schamottsteine eignen sich für einen Holzbackofen am besten. Denn sie sind lebensmittelecht, halten Temperaturwechsel aus und gleichzeitig sind sie offenporig, das heißt: Sie können den Wasserdampf beim Kochen gut aufnehmen. Das ist wichtig, damit die Speisen beim Backen nicht anbrennen.

Ebenso ist wichtig, wie der Abzug des Backofens konstruiert sein muss, damit kein Rauch den Brotgeschmack beeinträchtigt und auch keine Gefahr für die Benutzer entsteht.

Workshop soll Grundlagen vermitteln

Wer einen Ofen selbst baut, muss inklusive Material mit Kosten von rund 2.000 Euro rechnen, schätzt Reisinger. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kommt nicht so "günstig" weg. Denn das kann bis zu 8.000 Euro kosten. Je nach Art des Holzbackofens können auch Genehmigungen nötig werden. In jedem Fall rät Reisinger allerdings, den zuständigen Schornsteinfeger zu informieren.

Mit dem Workshop will der Backofenmeister die Grundlagen vermitteln – fertig wird der Ofen an einem Tag allerdings nicht. Die Männer teilen sich darum auf verschiedene Stationen auf und bauen je einen Teil eines Holzofens. Den ganzen Vormittag wird gehämmert und gemauert. Zwischendrin gibt es Tipps vom Profi.

Der Traum von Holzbackofen

Mit dem Ergebnis an dem Tag sind die Männer zufrieden, auch wenn manche sich die Arbeit leichter vorgestellt hätten. Aber es überwiegt die Vorfreude auf einen eigenen Holzbackofen. Denn – auch da sind sich die Teilnehmer sicher: Wer einmal etwas aus dem eigenen Holzbackofen probiert hat, will nicht mehr zurück zum Elektroofen daheim.