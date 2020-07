27.07.2020, 17:12 Uhr

Volksverhetzung – Schüler muss über jüdische Familien schreiben

Ein 15-Jähriger stand in Gemünden wegen Volksverhetzung vor Gericht und muss nun einen Aufsatz über jüdische Familien im Nationalsozialismus schreiben. In der nicht-öffentlichen Verhandlung habe sich der Schüler einsichtig gezeigt, so das Gericht.