Volksverhetzung auf Telegram? "Querdenker" vor Gericht

Wegen Beihilfe zur Volksverhetzung muss sich ein 69-Jähriger vor dem Aschaffenburger Amtsgericht verantworten. In der Stadt am Untermain ist er so etwas wie das "Gesicht" der Querdenken-Bewegung: Er gründete die Gruppe "Aschaffenburg steht auf" und trat in der Stadt als Organisator teils umstrittener Demonstrationen in Erscheinung. Seinen monatlichen Demonstrationszügen sollen sich auch Personen aus rechtsextremen Kreisen angeschlossen haben. Gegen die Demos hatte sich in den letzten Wochen ein Bündnis um die Kabarettisten Urban Priol und Erwin Pelzig formiert.

Holocaust-Leugnung in Chat-Gruppe

Der Vorwurf Beihilfe zur Volksverhetzung bezieht sich auf Vorgänge in der Telegram-Gruppe "Aschaffenburg steht auf". Dort hatte eine Frau im Februar ein Video gepostet, in dem offenbar der Holocaust geleugnet wird. Während im Hintergrund Originalaufnahmen aus Konzentrationslagern zu sehen sind, führt eine Sprecherin aus: "Da waren keine Gaskammern. Das einzige Gas, das benutzt worden ist, war, um die Läuse zu vernichten." Die Sprecherin nennt das "6-Millionen-Lüge", eine beliebte Theorie der Holocaust-Leugner.

Staatsanwaltschaft sieht "rechtsextremistische Tendenzen"

Für die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ist klar: Der 69-jährige Angeklagte sei als damaliger Hauptadministrator der Telegram-Gruppe dazu verpflichtet gewesen, das Video zu löschen. Sie schreibt in der Anklageschrift von erstarkenden rechtsextremistischen Tendenzen in der Bevölkerung.

Der Prozessauftakt Ende Oktober war geplatzt, weil sich der Angeklagte krankgemeldet hatte. Die 59 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg, die das Video auf Telegram gepostet hatte, war bereits im Februar vom Alzenauer Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden.