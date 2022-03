Volksszenen für die Passion - Proben in Coronazeiten

Anton Preisinger aber sieht die Sache gelassen – auch dank seiner Rolle. Pilatus, sagt er, habe es natürlich insofern noch ein bisschen besser, "weil er vom gemeinen Volk etwas abgesondert ist. Aber wenn man durch die Gänge hinten geht, da herrscht etwas Enge im Garderobenbereich. Aber da denk ich mir jetzt nix."

Motivationsschub "Passions-Feeling"

Es sind ja vorerst auch "nur" 80 Menschen, die sich in den Gängen und Garderoben drängen. Und alle wurden vorher schnellgetestet auf Corona. Wenn dagegen bald die Volksszenen richtig geprobt werden, mit bis zu 600 Mitwirkenden auf einmal – das werde dann richtig spannend, sagt Carsten Lück, technischer Leiter im Passionstheater: "Das sind halt einfach fünf-, sechshundert Tests, die davor ablaufen müssen."

Der Auflauf einer kleineren Volksmenge jetzt gibt freilich nicht nur einen Vorgeschmack auf kommende logistische Herausforderungen, sondern auch einen gehörigen Motivationsschub, denn – so Lück – "sobald Volk dabei ist, und wenn es nur 50 Menschen sind, stellt sich das Passions-Feeling ganz schnell ein".

Heiße Phase bei Eiseskälte

Mit den Fotoshootings als ersten Vorboten der Volksproben beginnt jetzt die heiße Phase. Soweit man bei nur ein paar Grad über Null im Passionstheater von "heißer Phase" sprechen kann. Wobei es vor ein paar Wochen noch deutlich kälter war. Jetzt geht es ja schon wieder. "Das ist ja schon fast ein tropisches Klima hier drinnen", witzelt Passionsspielleiter Christian Stückl, räumt dann aber ein: "Es ist schon anstrengend. Auch für mich selber. Ich bin am Abend fix und fertig. Den ganzen Tag in der Kälte, angespannt, frierend. Es ist nicht schön."

Was soll da erst Rochus Rückel sagen. Als Jesusdarsteller muss er mit kaum mehr als einem Lendenschurz am Leib neben dem händewaschenden Pilatus eine Stunde in der Kälte ausharren. Immerhin: Ein Heizlüfter spendet ihm etwas Wärme.