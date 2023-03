Volksmusikakademie Freyung startet inklusives Musikprojekt

"Regionale Musik für alle" – so heißt ein Projekt, das es jetzt für die kommenden zwei Jahre an der Volksmusikakademie in Freyung gibt. Menschen mit Handicap und Kinder jeden Alters sollen die Möglichkeit bekommen, Musikinstrumente auszuprobieren, zu tanzen, zu singen und eigene Gstanzl zu schreiben. Das Konzept ist am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden.

Ziel: Kindern den Zugang zur Musik ermöglichen

Die Volksmusikakademie ist gut ausgebucht – in der Regel von verschiedensten Musikgruppen, die dort proben oder Neues lernen wollen. Mit dem neuen Projekt sollen diejenigen angelockt werden, die noch kein Instrument spielen. Ganze Schulklassen, und nicht nur der Schulchor – so das Konzept. "Mir geht es darum, dass wir Kindern, die wenig Chancen und Möglichkeiten haben, Zugang zu Musik zu bekommen, diesen Zugang organisieren. Dass wir sie mit Musik anfixen", sagt Musikpädagoge und Projektleiter Dominik Hilgart.

Die Realschule in unmittelbarer Nachbarschaft zur Akademie hat schon alle sechsten, siebten und achten Klassen mitmachen lassen. Die Kinder geben sich begeistert, die einen finden das Tanzen am besten, die anderen sind von den Blechblasinstrumenten fasziniert. "Und einige spielen seitdem ein Instrument", erzählt Musiklehrerin Petra Fruth.

120 Instrumente – vom Alphorn bis zur Zither

Das Besondere an der Musikakademie: Hier gibt es 120 Instrumente – vom Alphorn bis zur Zither, vom Dudelsack über die Posaune bis zur Harfe. Jeder kann alles ausprobieren.

Die Schulklassen können für einen oder mehrere Tage in die Volksmusikakademie kommen. Getragen wird das Projekt vom Landesverein für Heimatpflege, gefördert vom Bezirk Niederbayern, der Stadt Freyung und dem Freistaat. Die Förderung macht es möglich, dass die Kinder nur eine geringe Unkostenpauschale zahlen müssen.