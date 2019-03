Volksfestsaison startet am Samstag in Würzburg

Es ist wieder soweit, die Volksfestsaison wird eröffnet. Das Frühjahrsvolksfest in Würzburg ist in Bayern das erste große Volksfest im Jahresverlauf. Das Volksfest startet am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr. Oberbürgermeister Christian Schuchardt wird es dann um 16 Uhr mit dem Festbieranstich offiziell eröffnen. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 9,60 Euro und ist damit 30 Cent teurer als 2018.

Würzburger Frühjahrsvolksfest: Programm und Angebote

50 Fahrgeschäfte und Buden bieten Spaß für Jung und Alt. Darunter eine Riesenschaukel, die 23 Meter hoch schaukelt. Auch das Riesenrad soll die Besucher anziehen, ebenso wie eine Erlebniswelt mit Südsee-Flair und ein Kettenkarussell. Das große Brillantfeuerwerk des Volksfestes ist am "mittleren" Freitag, 5. April, ab 22 Uhr zu bestaunen. Im Zelt treten neben Volksmusikgruppen auch verschiedene Bands auf. Familien können sich mittwochs bis 18 Uhr auf ermäßigte Preise freien. Insgesamt hoffen die Veranstalter auf rund 180.000 Besucher.