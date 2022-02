Volksfeste 2022: Kommunen planen, Schausteller hoffen

Werden diesen Frühling und diesen Sommer wieder Volksfeste und Dulten stattfinden? Das fragen sich Schausteller, Brauereien, Bedienungen gleichermaßen wie Volksfest-Fans und Brauchtums-Anhänger. Veranstalter von Festen in Niederbayern und der Oberpfalz reagieren momentan noch zurückhaltend bei der Umsetzung. Sie warten auf Vorgaben der Regierung und Regeln für Großveranstaltungen.

Die meisten Corona-Schutzmaßnahmen entfallen ab 20. März

Von der Stadt Regensburg heißt es, dass der 20. März ein wichtiges Datum für Veranstalter ist: Ab diesem Zeitpunkt entfallen alle tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen laut dem Drei-Stufen-Plan von Bund und Länder. Dann wird sich zeigen, ob auch in Regensburg eine Dult stattfinden kann. Wie es heißt, sei man aber zuversichtlich.

Schausteller und Kommunen beraten mit Ministern

Auch der heutige Donnerstag ist ein interessanter Tag für Veranstalter: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) treffen sich bei einem virtuellen runden Tisch mit Schaustellern und Kommunen, um über die Perspektiven von Volksfesten zu sprechen. Wie es von der Stadt Straubing heißt, erhofft man sich von diesem Treffen Informationen, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen wie das Gäubodenvolksfest in diesem Jahr durchgeführt werden können.

Diese Städte in Ostbayern planen Volksfeste:

Die gute Nachricht: In vielen Städten laufen die Vorbereitungen für Feste schon jetzt - eine Übersicht:

Gillamoos Abensberg:

Schon vergangenes Jahr hat es Ausschreibungen für zwei Bierzelte für 2022 gegeben, die Verträge für die restlichen Zelte und Schausteller sind bereits verschickt. Wie es heißt, laufen die Planungen ganz normal. Man hoffe auf Vorgaben - dann erst werde endgültig entschieden, ob der Gillamoos in Abensberg im Kreis Kelheim stattfinden kann oder nicht.

Gäubodenvolksfest Straubing:

Auch in Straubing laufen die Vorbereitungen für das Gäubodenvolksfest schon länger: Es werden auch verschiedenen Szenarien geprüft, sollten Großveranstaltungen nur unter bestimmten Auflagen wie zum Beispiel der 2G-Regel möglich sein. Auch wenn diese Überlegungen noch nicht abgeschlossen sind, kristallisiert sich bereits jetzt heraus, dass eine Durchführung mit Zugangsbeschränkungen und den damit einhergehenden Kontrollen mit erheblichem Mehraufwand verbunden sein wird, so die Stadt. Eine abschließende Entscheidung darüber, ob es in diesem Jahr ein Volksfest in Straubing geben wird, soll dann spätestens im April fallen.

Regensburger Dult:

Auch wenn nach der derzeit gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats Volksfeste noch nicht erlaubt sind, ist die Stadt Regensburg zuversichtlich, dass ab dem 19. März - sofern dann die für die Infektionsschutzmaßnahmen erforderlichen rechtlichen Grundlagen tatsächlich entfallen - weitere Planungen möglich sind. Erst dann wird sich allerdings zeigen, in welchem Umfang und unter welchen Prämissen eine Dult in Regensburg stattfinden kann.

Gerner Dult:

Wie der private Veranstalter der Gerner Dult, Thomas Graf von Lösch, dem BR sagte, würde er die Dult in Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn gerne durchführen. Doch dafür bräuchte es klare Anweisungen von der Regierung - möglichst bald, denn die Vorbereitungen müssten schon jetzt getroffen und geplant werden, gerade hinsichtlich des Personals. Lösch erhalte schon jetzt Reservierungs-Anfragen: "Wir müssen aber alle vertrösten". Der Veranstalter würde Kontrollauflagen mittragen. Bei einer zu hohen Besucherbegrenzung mit denselben Fixkosten würde sich die Durchführung der Dult aber nicht rentieren.

Passauer Maidult:

Die Passauer Maidult wurde abgesagt. Heißt: kein Trachten- und Schützenumzug, kein Feuerwerk, kein Dultstadlbetrieb. Dafür hat die Stadt aber eine Alternative organisiert: das "Passauer Maifest" Ende April. Der Grund: Volksfeste oder Dulten, die Ende April stattfinden, müssen schon jetzt geplant werden. Da bisher noch strengere Regeln gelten, hat sich Passau für eine abgespeckte Form entschieden. Wie es aber heißt, will man auch flexibel auf Lockerungen reagieren, sollten welche kommen. Was sicher ist: Wer auf das Passauer Maifest geht, muss mit Einlasskontrollen und Hygienevorschriften rechnen.

Wollen die Menschen wieder Volksfeste?

Die Menschen in der Region sind hin- und hergerissen, beim Gedanken an volle Bierzelte. Die einen meinen: Volksfeste, ja sofort und zwar so wie vor Corona. Die anderen sagen: Ja, Feste gerne wieder, aber dann mit Abstand und 2G-Regel.

Generell wünschen sich die Menschen jedoch wieder ein Stück Normalität. Das ist auch der Grund für die Alternative in Passau mit dem Maifest: "Wir wollen gemeinsam mit den Fieranten und den Wirten ein Zeichen setzen und den Passauer Bürgerinnen und Bürgern eine Perspektive für einen lang ersehnten Festbesuch geben".

Thomas Graf von Lösch, der die Gerner Dult gerne durchführen möchte, spricht von 15-jährigen Jugendlichen, die noch nie auf einem Volksfest waren. Er meint: "Die Leute lechzen danach".

Volksfeste als Orte der Begegnung und des Miteinanders

Ähnlich sieht es auch der Präsident des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister Markus Lewe aus Münster: "Viele Menschen sehnen sich nach Normalität. Für sie gehören die Kirmes, das Stadtfest und der Jahrmarkt zum Leben dazu. Volksfeste sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Sie sind Ausdruck von Lebensfreude und Lebensqualität. Zugleich stärken sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und machen Innenstädte attraktiv".

Daher sollten seiner Meinung nach Feste mit guten Hygienekonzepten trotz Corona durchgeführt werden - ganz im Sinne der Schausteller, die seit zwei Jahren auf keinen Festen mehr arbeiten konnten. "Wir brennen darauf, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wieder Freude zu bereiten", sagt Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes.