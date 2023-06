Volksfest, Reggaemusik und Oldtimertreffen in Niederbayern

Neben dem Start der Landshuter Hochzeit sind für das Wochenende in Niederbayern auch einige andere Veranstaltungen geplant. Geboten werden von Kelheim bis Künzing viel Musik, Show, etwas Sport und eine spezielle Führung durch eine sehr berühmte Baustelle.

Volksfeste in Landau und Gangkofen

Mit einem Standkonzert um 16.30 Uhr, dem Auszug zur Festwiese und der offiziellen Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister Matthias Kohlmayer beginnt am heutigen Freitagabend das diesjährige Volksfest in Landau an der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau. Höhepunkt des ersten Abends ist ein großes Feuerwerk um 22.30 Uhr. Am Samstag findet um 12 Uhr ein Politischer Frühschoppen mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) statt, am Sonntag um 10 Uhr ein Bierzeltboxen des Boxclubs Landau gegen den Boxclub Linz. Das Volksfest endet am Mittwochabend.

Auch in Gangkofen im Kreis Rottal-Inn ist Volksfestzeit: Musikgruppen und viele Fahrgeschäften erwarten die Besucher noch bis zum Dienstag.

Feste mit Oldtimertreffen in Kelheim und Künzing

Beim Kreisstadtfest in Kelheim verwandelt sich die Altstadt ab heute 17 Uhr in eine Feiermeile. Musik, Tanz und Gastronomie sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sind laut Stadt geboten. Das Fest dauert heute bis Mitternacht sowie am morgigen Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht.

Das Sommerfest in Künzing im Kreis Deggendorf am Sonntag ist zugleich Oldtimertreffen. Um 10.30 Uhr geht es los im Weihnachtswald Forsthart. Jeder Besucher, der mit Oldtimer vorfährt, bekommt beim Eintreffen bis 12 Uhr ein Freigetränk.

Bürgerfeste in Viechtach und Straubing

Das Bürgerfest in Viechtach im Landkreis Regen wartet von heute bis Sonntagabend mit 47 Ständen auf. Neben Kulinarik gibt es Aktionen, Show, Tanz und Musik – unter anderem von der Reggaeband "Jamaram". Die Stadt weist außerdem auf ihre eigens eingerichtete Kinderspielstraße hin.

Nach fast fünf Jahren Pause wegen Corona feiert Straubing dieses Wochenende wieder sein Bürgerfest. Auf zwei großen und zwei kleineren Bühnen - verteilt im historischen Stadtkern - bekommen die Besucher bis Sonntagabend über 50 Bühnenauftritte zu sehen. Von Partymusik über Big Band-Sound bis Blasmusik und einer Karaoke-Party ist das Programm bunt gemischt. Auch Tanz, Theater und Akrobatik sind dabei.

Neben Musik und Kulinarik gibt es auch Interessantes zu bestaunen: So baut zum Beispiel die Kreisverkehrswacht Straubing auf dem Ludwigsplatz einen Überschlagssimulator auf, bei dem Besucher ihre Reaktionsschnelligkeit testen können. Auf dem Theresienplatz zeigt der Verein der Zimmerleute Straubing e.V. Einblicke in deren Handwerk. Auch abseits des Stadtplatzes kann man einiges entdecken: unter anderem eine Lesung im Gäubodenmuseum, Kinderprogramm am Weytterturm, eine Fotoausstellung im Rittersaal und als ein weiteres Highlight: Führungen durch die Baustelle des abgebrannten Straubinger Rathauses.

Am Sonntagvormittag ist an der Hauptbühne auf dem Ludwigsplatz ein Gottesdienst und um 22 Uhr endet das Straubinger Bürgerfest 2023.