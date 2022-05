Volksfest ohne Festzelt: Absage in Bayreuth, Sorge in Hof

Am 3. Juni startet in Bayreuth das Volksfest. Allerdings nach aktuellem Stand ohne Festzelt. Der Wirt hat laut Bayreuth Marketing- und Tourismus GmbH (BMTG) kurzfristig abgesagt. Der Grund: Personalmangel. Aufgrund der Corona-Pandemie war bereits der traditionelle Hofer Schlappentag abgesagt worden.

Hof in Sorge: Volksfest ohne Festzelt?

In Hof fürchtet man nun auch eine Absage, denn es ist derselbe Wirt. Der Hofer FDP-Stadtrat Peter Senf hat angekündigt, in der für Montagabend geplanten Stadtratssitzung eine Anfrage zur möglichen Gefährdung des Festbetriebs auf dem Hofer Volksfest zu stellen. Das soll am 29. Juli beginnen. In einem Schreiben an Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD), das dem BR vorliegt, fragt der Stadtrat, ob die Hofer Stadtverwaltung bereits Kontakt zur Mörz Festzeltbetriebs GmbH aufgenommenen habe.

Kurzfristige Festwirt-Absage in Bayreuth

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Festwirt, der seit Jahren schon in Bayreuth für das Festzelt zuständig war und auch für das Hofer Fest eingeplant ist, abgesagt. Sowohl für den Zeltaufbau als auch für die Bewirtung während der Zeit des Volksfestes würden dem Wirt Jochen Mörz Leute fehlen, so Bayreuths Tourismuschef Manuel Becher im BR-Gespräch. Die kurzfristige Absage stelle den Veranstalter des Volksfestes, die Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH (BMTG), vor eine große Herausforderung.

Hoffnung auf anderen Wirt

Ob es gelingt, noch einen neuen Festwirt zu finden, ist fraglich. Dennoch: Noch heute hofft man in Bayreuth auf eine Zusage eines anderen Wirtes. Dieser hatte sich Bedenkzeit erbeten. Die Anspannung ist groß. Sollte es kein Zelt geben, müssten sämtliche Veranstaltungen neu geplant werden, so Becher.

Kann Hofer Volksfest überhaupt stattfinden?

Das möchte Hof vermeiden. Stadtrat Senf will nun wissen, ob es Planungen gebe, dem Festzeltbetreiber Jochen Mörz zu helfen, um den Festbetrieb in Hof durchführen zu können – oder ob es eine Alternative gebe. Zudem stellt er die Frage, ob das Volksfest überhaupt stattfinde könne, im Falle eines ersatzlosen Ausfalls des Festbetriebs.

Antworten könnte es bereits am Abend in der Stadtratssitzung geben. Im vergangenen Jahr war das Volksfest pandemiebedingt auf den Sommer verlegt worden. Mehr als 10.000 Besucher seien damals zur "Hofer Sommergaudi" gekommen. Festwirt Mörz ist seit Samstag nicht erreichbar.