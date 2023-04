Volksfest Nürnberg: Weniger Personal, weniger Festzelte

Bei wenig frühlingshaftem Wetter bahnte sich der Festzug an diesem Samstagnachmittag seinen Weg - vorbei an Schaulustigen und Fahrgeschäften. Trotz zwischenzeitlichem Regen drängelten sich schon vor der offiziellen Eröffnung des Nürnberger Frühlingsvolksfests die ersten Besucher an den knapp 170 Betrieben auf dem Gelände am Dutzendteich.

Nur ein Festzelt auf dem Nürnberger Frühlingsvolksfest

Auch bei Festwirt "Hax'n Liebermann" wurden Schnitzel und Kartoffelsalat auf den Tabletts balanciert. Wie bei jedem Nürnberger Frühlingsfest seit 1958 ist auch der Familienbetrieb dabei. Normalerweise verkauft Familie Stahlmann ihre Hähnchen auf dem zweitgrößten Volksfest Bayerns in einem Festzelt mit Platz für 1.000 Gäste. Während im vergangenen Jahr in Nürnberg noch fünf Festzelte standen, ist heute nur noch eines übriggeblieben. Denn auch bei "Hax'n Liebermann" sei in diesem Jahr eine Verkleinerung notwendig gewesen, erklärte Annette Stahlmann von dem Familienbetrieb.

Anstelle des Zelts stehen haben die Stahlmanns eine Fachwerkhütte und eine angrenzende Pergola aufgebaut, die Platz für 400 Besucher bieten. Einer der Gründe für die Reduzierung: Für die Bewirtschaftung brauche die Festwirtin 50 Personalkräfte. "Das war letztes Mal schon eine kleine Katastrophe, in diesem Jahr habe ich sie nicht zusammenbekommen", sagte Annette Stahlmann über die Mitarbeitenden. Sie kriege immer weniger Kellner und immer weniger Gastronomiepersonal.

Personalnot und Preissteigerungen: Probleme für den Festwirt

Wo das ganze Personal abgeblieben sei, das fragen sich alle, so Stahlmann. Eine Vermutung hat sie zumindest. "Wir haben seit vielen Jahren Mitarbeiter aus dem Ausland. Diese Leute sind teilweise wieder in ihre Länder zurück." Dort hätten sich die Beschäftigten während der Corona-Pandemie abseits der Gastronomie eine feste Arbeit gesucht.

Doch die Personalnot ist nicht das einzige Problem für Festwirte und Schausteller. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise lassen die Ausgaben nach oben schnellen. "Das kann man gar nicht mehr auf den Kunden umlegen, weil wir auf einem Volksfest sind und von normalen Menschen leben und nicht – das ist jetzt nicht bös' gemeint – von Schickimicki", erklärte Stahlmann.

"Riesenproblem" für kleinere Feste auf dem Land

Eine ungewisse Zukunft zeichnet auch Lorenz Kalb für die Branche. Der Vorsitzende des Süddeutschen Verbandes reisender Schausteller und Handelsleute sagt zwar, dass für die Nachfrage an den Schaustelleplätzen beim Nürnberger Volksfest nicht nachlasse – aber: "Wir haben ein Riesenproblem bei den kleinen Festen, die werden sterben", so Kalb. Kleine Gemeinden würden für ihre Schützenfeste verzweifelt nach Schaustellern suchen. Betriebe, die mit ihrem Karussell aufs Land fahren, gebe es aber immer weniger.

"Man darf nicht negativ in die Zukunft schauen, vielleicht wird es irgendwann wieder anders", berichtete Annette Stahlmann auf dem Nürnberger Frühlingsvolksfest. Hier, wo sich die Hähnchen drehen und das Kettenkarussell in 80 Metern Höhe kreiselt, braucht es nicht nur Optimismus bei den Schaustellern, sondern auch beim Wetter. Bis zum 23. April läuft das Volksfest noch, bis dahin kommt vielleicht auch noch einmal die Sonne heraus.