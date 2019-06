Volksfest mit Tradition: Die Nördlinger Mess wird 800 Jahre alt

Zwischen den langen Reihen mit den fliegenden Händlern können die Besucher alles Mögliche kaufen: Hemden und T-Shirts, Küchenhelfer, Gewürze oder Socken.

Einkaufen auf der Mess – sogar wenn's teurer ist

Und obwohl es das alles auch im Supermarkt oder im Internet gibt, kaufen viele Besucher ihre Waren jedes Jahr gerne auf der Mess ein. „Das ist einfach was Anderes bei solchen Händlern und dann ist es auch egal, wenn es mal zwei Euro mehr kostet – und wenn das Wetter dann noch mitspielt, passt es!“, sagt der stolze Einkäufer eines mit silbernen Nieten besetzten Gürtels. Der Standbesitzer nickt zustimmend. Logisch. Schon seit 1985 verkauft Bruno Zaruba aus Ellwangen seine Lederwaren auf der Nördlinger Mess.

„Man hat immer mehr Stammkundschaft. Man muss halt rechnen, zwischen 80 und 90 Prozent Stammkundschaft und 10 Prozent Gelegenheitskäufer – ohne Stammkundschaft würde es nicht funktionieren!“ Bruno Zaruba, Händler auf der Nördlinger Mess

Firmen aus der Region in der Rieser Verbraucherausstellung

In den großen Zelten der Rieser Verbraucherausstellung präsentieren sich viele Unternehmen aus Nördlingen und Umgebung. Isabell Christ sucht eine neue Küchenmaschine. Eine von denen, die fast alles können. Die Nördlingerin kauft oft gezielt auf der Mess ein, "weil's da einfach oft gute Angebote gibt und man den einen oder anderen Rabatt extra bekommt und da wollten wir einfach mal schauen, ob wir heute was Passendes finden“. Doch diesmal hat die Nördlingerin Pech. Die Küchenmaschine, die sie haben will, ist nicht ausgestellt. Sie muss nach der Mess in das Geschäft der Händlerin gehen: „Vielleicht macht sie uns doch noch ein kleines Messe-Zusatzangebot, mal gucken“, sagt sie.

Verkaufssschlager gegrillte Messwürschd

Garantiert jedes Jahr erfolgreich sind die Nördlinger Metzgereien. Sie alle stehen mit ihren Buden rund um den Biergarten vorm Festzelt und obwohl alle das Gleiche verkaufen, läuft das Geschäft bei allen gut. Über Holzkohle werden die berühmten Messwürschd gegrillt. Draußen schwül-warm, am Grill fast unerträglich heiß, Grillmeister Dominik Rau schätzt: 40 bis 50 Grad. „Ich mache das jetzt seit 12 Jahren und ja, da gewöhnt man sich irgendwann mal dran, das Wichtigste ist einfach: Viel trinken! Das ist das Wichtigste!“

Aber warum sind die Messwürschd so beliebt? „Die werden roh auf den Grill gelegt, das gibt es nur in Nördlingen so. Überall anders werden die abgebrüht, nur bei uns in Nördlingen werden die roh auf den Grill gelegt, das ist die Besonderheit,“ sagt Dominik Rau.

Die Nördlinger Mess – teils Dult, teils Volksfest

Das Prinzip ist einfach: Die Familie sucht sich einen Platz im Biergarten und schickt einen los, der dann die Messwürschd für alle holt. Und so macht´s auf der Nördlinger Mess die Mischung: Erst ein wenig shoppen, dann das klassische Volksfest genießen.