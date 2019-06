Volksfest in Schweinfurt: Polizei setzt Bodycams ein

Keine verdeckten Aufnahmen

Nicht jeder Polizist darf eine Bodycam mit sich führen: Die Beamten müssen speziell für den Einsatz der Kamera geschult werden. Es gelten strikte Datenschutz-Regeln, wie etwa die klare Angabe des Aufzeichnungsbeginns. Verdeckte Aufnahmen sind nicht gestattet. Bodycam-Aufnahmen werden nach 21 Tagen gelöscht.

Einsatz bisher erfolgreich

Im vergangenen Jahr wurden 44 Beamte in Schweinfurt im Einsatz verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion haben Polizisten in Schweinfurt seit Dienstag dreimal die Bodycam benutzt. In allen drei Fällen haben sich die aggressiven Personen nach Start der Aufnahme wieder beruhigt.