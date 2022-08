In letzter Minute: Penzberger Volksfest findet statt

Normalerweise wird ein Volksfest über Monate hinweg vorbereitet, in Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau schaffen sie es nun binnen weniger Wochen. Denn die Stadt ist glücklich, dass es überhaupt am 26. August wie geplant losgehen kann, nachdem zwei Festwirte kurzfristig ihre Teilnahme zurückgezogen hatten.

Festwirte finden zu wenig Personal

Wegen Personalmangels hatte die angestammte Festwirt-Familie Anfang Juli für das Penzberger Volksfest abgesagt, ein zweiter Wirt folgte wenig später. Denn zeitgleich finden viele weitere Feste statt, unter anderem auch das Rosenheimer Herbstfest. Auch hier herrscht Personalmangel, der sich durch die Corona-Pandemie noch einmal zugespitzt hat. Es fehlt vor allem an Service- und Küchenpersonal.

Ersatzwirt reist mit Sack und Pack aus Eichstätt an

Die Penzberger ließen nicht locker, Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) setzte alle Hebel in Bewegung um das Volksfest am Leben zu halten. Jetzt hat Festwirt Holger Regler aus Eichstätt den Vertrag unterschrieben. Er rückt mit einem Festzelt samt Biergarten für 2.200 Personen an. Personal sei für Regler kein Problem, er habe seine Mannschaft am Start. Sogar Bands und Kapellen konnte er kurzfristig noch organisieren.

Penzberger Volksfest mit allem Drum und Dran

Ein Festzelt, ein Wirt, eine Brauerei dazu Schausteller mit Autoscooter, Karussell, Schießstand und Süßwaren-Verkaufsstand: Jetzt ist für alles gesorgt und das traditionelle Volksfest kann vom 26. August bis 4. September wie geplant stattfinden, mit Festumzug samt Trachtenverein und Freibier.