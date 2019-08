Volksfest-Gaudi: Herbstplärrer in Augsburg eröffnet

Viel Neues auf Schwabens größtem Volksfest

"Feiern mit der Region"- unter diesem Motto erwartet Augsburg bis zum 8. September wieder über eine halbe Million Besucher. Bei den Fahrgeschäften sind wieder die Klassiker dabei, wie das 48-Meter hohe Riesenrad oder das Fahrgeschäft “Breakdance”. Neu sind diesem Jahr das “Best XXL”, das den Fahrgast mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h in die Kurve jagen will, oder das Simulationsgeschäft “Big Picture 2.0”, ein 12D-Kino mit besonderen Spezialeffekten. Die Schausteller präsentieren außerdem das Sonderprogramm "Back to the Sixties" mit Oldtimern und Musik aus den 60er Jahren.

Sicherheit wird groß geschrieben

In Sachen Sicherheit setzt die Stadt auf mobile Zufahrtssperren und Taschenkontrollen an den Eingängen, zudem ist die Plärrerwache der Polizei direkt vor Ort.

Der Umzug fällt dieses Mal mit einem Heimspiel des FC Augsburg zusammen. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr in der WWK-Arena. Gegner ist Aufsteiger Union Berlin, der von vielen Fans begleitet wird. Für die Organisatoren und die Stadt Augsburg eine Herausforderung.