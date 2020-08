Volksfest-Ersatz: "Nürnberger Sommertage" gestartet

Für den eingefleischten Nürnberger ist es ein zunächst abstraktes Bild: Wer den Weg von der Burg abwärts, am Rathaus vorbei auf den Hauptmarkt einschlägt, dem bietet sich derzeit ein wirklich ungewohnter Anblick. Mitten auf dem Hauptmarkt kommt ein wenig Kirchweihstimmung auf. Direkt neben dem schönen Brunnen dreht sich das Riesenrad, gegenüber saust die rasante Achterbahn "Wilde Maus" auf die Frauenkirche zu und nach ein paar gebrannten Mandeln lässt sich der Besuch abrunden mit einer Runde Autoscooter – auch an einem völlig neuen Standort.

Riesenrad auf dem Hauptmarkt

Hinter Glas im Kassenhäuschen des Riesenrades sitzt Schausteller Sebastian Lorenz und verkauft Fahrchips. Trotz Regenwetters dreht sich das Riesenrad Nonstop. "Wir sind sehr zufrieden, wie die Sommertage angelaufen sind", sagt der 43-Jährige, der das Berliner Familienunternehmen in siebter Generation führt. Es sei mehr als der Tropfen auf den heißen Stein, es sei existenziell notwendig in diesem schwierigen Jahr. Die letzten Einnahmen lägen für viele Schausteller schon Monate zurück.

Neun weitere Standorte in der Stadt

Neben dem Hauptmarkt gibt es neun weitere Standorte in der Nürnberger Innenstadt. So ist für die Kinder vor allem auf dem Hans-Sachs Platz viel geboten, kulinarisch sind auf der Insel Schütt diverse Angebote platziert.

Nürnberger Sommertage ernten Kritik im Netz

Kaum sind die Sommertage gestartet, hagelt es aber auch viel Kritik. Vor allem im Netz äußern die User ihr Unverständnis: Warum dürften kleine Dorfkirchweihen beispielsweise nicht stattfinden, Achterbahnen und Autoscooter aber dicht an dicht am Hauptmarkt stehen? Dass hier, auf einem doch immer wieder vollen Platz, kein gesundheitliches Risiko bestehe, erscheint den Kritikern unlogisch. Warum sei das Volksfest verboten worden, auf dem Hauptmarkt aber sei es nun möglich? Am Dutzendteich wäre doch wesentlich mehr Platz gewesen – hätten die Schausteller ihre Attraktionen hier nicht mit Abstand positionieren können?

Nürnberger Ersatzvolksfest mit Hygieneauflagen

Die Stadtspitze verteidigt das Konzept der Sommertage. Eine Reise ins Ausland beispielsweise wäre wesentlich gefährlicher, als eine Fahrt im Riesenrad am Hauptmarkt, so Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Es würden strenge Hygieneregeln gelten: Sicherheitspersonal an allen Fahrgeschäften achte auf die Einhaltung der Vorschriften. Es herrsche teilweise Maskenpflicht und ein verbindlicher Mindestabstand von 1,5 Metern. Absperrbänder regelten außerdem die Laufwege. Das Konzept werde täglich überprüft.