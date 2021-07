Volksfest-Ersatz in Augsburg: Der Plärrer Familienpark

Das Riesenrad steht, an der Walzerbahn wird noch gewerkelt. Der Eingangsbereich zum Plärrergelände weckt Erinnerungen an vergangene Volksfesttage. Doch ab Donnerstag gibt es keine Neuauflage des traditionellen Plärrers in Augsburg, sondern eine neue Form. Die Schausteller haben sie "Plärrer Familienpark 2021" genannt. Und dieser Familienpark soll, nach Vorgabe der Behörden, eben keinen Volksfestcharakter haben. Deshalb gibt es auf dem "Plärrer Familienpark 2021" vor allem eines: viel Platz und Freiraum.

Fast 60 Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut

Das bedeutet auch, dass es deutlich weniger Fahrgeschäfte und Buden als auf dem traditionellen Plärrer gibt. Dennoch sind fast 60 Schausteller vor Ort und warten auf die Besucher. "Alle sollen auf ihre Kosten kommen, deshalb haben wir vom Kinderkarussell über Hochfahrgeschäfte bis zur Losbude alles dabei", sagt Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbandes. Eine besondere Attraktion ist das fabrikneue Riesenrad mit kreisrunden, geschlossenen Gondeln.

Ampelsystem zeigt aktuelle Auslastung

Aufgrund der coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen dürfen nur 1.500 Menschen gleichzeitig auf den Platz. Zu Stoßzeiten waren es auf dem traditionellen Plärrer 25.000. Dafür steht durch die großen Abstände jetzt fast doppelt so viel Freifläche zur Verfügung.

Pfeile, Schilder und Personenleitsysteme sollen die Menschenströme lenken. Die aktuelle Auslastung wird ein Ampelsystem im Internet anzeigen, außerdem eine am zentralen Eingang in der Langenmantelstraße.

Flanieren ohne Maske möglich

Der Eintritt ist kostenlos. Dafür müssen Besucher vor Ort ihre Daten hinterlegen. Flanieren geht auf dem "Plärrer Familienpark" ohne Maske. Beim Warten und im Autoscooter allerdings gilt "Maske auf!" Die Abstandsregeln führen dazu, dass in manchen Fahrgeschäften keine freie Platzwahl möglich ist. Statt Bierzelten gibt es mehrere Imbiss-Angebote und einen kleinen Biergarten. Statt Hochprozentigem wird Bier und Wein angeboten.

Hoffen auf weitere Lockerungen

In nur zehn Tagen haben die Schausteller den "Plärrer Familienpark 2021" auf die Beine gestellt, sagt Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbandes. Jetzt hoffen er und seine Kollegen, dass nicht nur das Wetter mitspielt, sondern auch, dass sich die Corona-Situation weiter entspannt, sodass vielleicht auch ein Feuerwerk möglich sein wird.

Der "Plärrer Familienpark 2021" beginnt am Donnerstag, den 15. Juli, und geht bis zum 12. September. Er ist zwischen Donnerstag und Sonntag geöffnet.