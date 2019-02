Volksbegehren "Rettet die Bienen": Streit um die Details

Bereits rund eine halbe Million Bayern haben sich für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" eingetragen - die Hälfte der benötigten Unterschriften ist damit erreicht. Die Gegner kritisieren jedoch, dass viele Details des Gesetzentwurfs der Landwirtschaft zu enge Vorgaben machen. In der "Münchner Runde" erklärte die Initiatorin des Volksbegehrens Agnes Becker (ÖDP), dass der Text hinterher noch angepasst werden könne:

"Wir sind die letzten, die sagen, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wir haben den Anstoß gegeben. Ohne unser Volksbegehren würde niemand über Artensterben reden. Darum ging es."

Vorschriften zum Walzen umstritten

Konkret ging es um eine Passage, in der den Landwirten verboten wird, ihre Wiesen nach dem 15. März zu walzen. Beim Walzen werden in der Regel schwere Ackerwalzen über den Acker gezogen, um den Boden einerseits zu verdichten, andererseits aber die oberste Erdschicht auch wieder krümelig zu machen und zum Beispiel dicke Schollen zu brechen. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Bauernverbands-Präsident Walter Heidl kritisierten, dass an diesem Termin in vielen Teilen Bayerns noch Schnee liege. Becker, die im Landkreis Passau einen Bauernhof hat, stimmte zu und sagte:

"Da liegt bei mir auch noch Schnee. Ich bin absolut überzeugt, dass es die Politik und die Staatsregierung und der Verwaltungsapparat schaffen werden, das so umzusetzen, wie an vielen anderen Stellen auch. Wie bei der Düngeverordnung. Das Landkreis-technisch so anzupassen, dass das überhaupt kein Problem ist."

Auch andere gesetzliche Regelungen würden geographisch angepasst, das sei kein Grund, den Entwurf zurückzunehmen. Wenn der Landtag einen anderen Vorschlag mache, der auch zum Ziel führe, "dann sind wir da völlig offen", so die ÖDP-Politikerin.