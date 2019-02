Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Unterfranken gut angelaufen

Das Volksbegehren erreicht am fünften Tag in den drei kreisfreien Städten in Unterfranken 3,7 Prozent der Stimmberechtigten. In Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt haben 7.378 von rund 198.000 Stimmberechtigten Bürgern für das Volksbegehren unterschieben. Die Stadt Würzburg liegt mit 4,2 Prozent aktuell deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt von 2,9 Prozent, so die Initiatoren. Das Quorum liegt bei 10 Prozent an gültigen Stimmabgaben.

Listen liegen in den Rathäusern aus

In der Stadt Aschaffenburg haben 1.460 (2,92 Prozent) von circa 50.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In der Stadt Schweinfurt waren es 1.323 (3,55 Prozent) von rund 37. 300 Wahlberechtigten. In Bad Kissingen unterschrieben bisher 486 (2,75 Prozent) von 17.700 Wahlberechtigten im Rathaus. In Kitzingen waren es bisher 570 (3,8 Prozent) Bürger von circa 15.000 Wahlberechtigten. In Lohr am Main gaben 349 (3,03 Prozent) von rund 11.500 Wahlberechtigten bisher ihre Stimme ab.

Öko-Anbau in der Landwirtschaft steigern

Das Volksbegehren endet am 13.02.2019. Neun Tage hat der Trägerkreis aus ÖDP, dem Landesbund für Vogelschutz und den Gründen noch Zeit, die erforderliche Anzahl an gültigen Stimmen zu erreichen, um die Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen zu können. Ziel des Volksbegehrens ist es, das unter anderem vom Bund Naturschutz, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, dem Imker-Verband und SPD und LINKEN unterstützt wird, das Bayerische Naturschutzgesetz in vielen Punkten zu ändern um nicht nur dem Bienensterben entgegenzuwirken. Auch der Ökoanbau soll um mindestens 30 Prozent bis zum Jahr 2030 stark steigen. Zahlreiche weitere geplante Gesetzesänderungen betreffen die Landwirtschaft. Der Bayerische Bauernverband ist gegen das Volksbegehren und kritisiert, dass die Landwirtschaft einseitig an den Pranger gestellt wird.