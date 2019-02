Volksbegehren "Rettet die Bienen" erfolgreich

Hartmann: "Bin stolz auf die Menschen in Bayern"

Ludwig Hartmann von den bayerischen Grünen, einer der Sprecher des Volksbegehrens, sagte dem BR, er sei stolz auf die Menschen in Bayern. Das Ergebnis bezeichnete er als "Abstimmung mit den Füßen".

Hürde für den Erfolg des Volksbegehrens genommen

Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren läuft noch bis zu diesem Mittwoch. Für einen Erfolg waren die Unterschriften von mehr als zehn Prozent aller Wahlberechtigten nötig - also knapp eine Million. Die offiziellen Zahlen will der Landeswahlleiter am Donnerstag vorlegen.

Söder lädt zu rundem Tisch für mehr Artenvielfalt

Nun will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon in der kommenden Woche Kompromissmöglichkeiten ausloten. Für Mittwoch nächster Woche lädt er die Initiatoren und Kritiker des Volksbegehrens zu einem bereits angekündigten Runden Tisch ein. Den Termin gab Söder heute nach einer Kabinettssitzung in München bekannt.