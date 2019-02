Volksbegehren "Rettet die Bienen": Bislang 160.000 Unterzeichner

Die Organisatoren geben sich zufrieden mit der ersten Zwischenbilanz, doch es kommt bis zum Ende der Eintragungsfrist am 13. Februar "wirklich auf jede Stimme an", betonte Agnes Becker, die Beauftragte des Volksbegehrens und Vize-Landesvorsitzende der ÖDP.

Mehr als 160.000 Unterschriften am ersten Tag

Insgesamt mehr als 160.000 Wahlberechtigte haben demnach am Donnerstag (31. Januar) bayernweit in den Rathäusern und Eintragungsstellen unterschrieben. Die Zahlen der einzelnen bayerischen Gemeinden können hier abgerufen werden.

950.000 Unterschriften benötigt

Damit es zu einer Gesetzesänderung kommt, müssen sich bis zum 13. Februar rund 950.000 Menschen eintragen - zehn Prozent der knapp 9,5 Millionen Wahlberechtigten.

Auch in den ländlichen Regionen sei der Zulauf erfreulich, besonders in Oberbayern und Mittelfranken, teilte der Sprecher des Volksbegehrens, Markus Erlwein, mit.

In der Landeshauptstadt München waren es am Donnerstag laut städtischer Statistik 12.372 Unterzeichner. Am Freitag standen vor dem Rathaus auf dem Marienplatz jedoch erneut viele Menschen in langen Schlangen an. Der Zuspruch zeige, dass das Volksbegehren einen Nerv in der Bevölkerung treffe, sagte Erlwein.

Ziel: Neues Naturschutzgesetz in Bayern

Ziel des Volksbegehres Artenvielfalt, das unter dem Motto "Rettet die Bienen" läuft, ist es, ein neues Naturschutzgesetz in Bayern auf den Weg zu bringen. Angestoßen hat das Thema die Ökologisch-Demokratische Partei Bayern (ÖDP) im Sommer 2018.

Seither haben sich der Landesbund für Vogelschutz und die Grünen als Trägerorganisationen angeschlossen. Außerdem stehen hinter dem Volksbegehren bisher 170 Unterstützer, darunter der Bund Naturschutz Bayern und 80 Aktionsbündnisse in bayerischen Gemeinden.