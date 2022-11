Artikel mit Audio-Inhalten

Volksbegehren Radentscheid: Unterschriften werden übergeben

In Niederbayern und der Oberpfalz übergibt das Bündnis "Radentscheid Bayern" Unterschriften an die Verwaltungen von Städten und Gemeinden. Ziel des Volksbegehrens: Durch ein Radgesetz den Rahmen für eine Radverkehrsförderung in ganz Bayern schaffen.