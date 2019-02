Volksbegehren: Nürnberg, Fürth und Erlangen über 10 Prozent

Demnach hatten sich bis gestern in Nürnberg 10,4 Prozent, in Fürth 10,4 Prozent, in Stein 19,0 Prozent und in Erlangen 12,2 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in die Listen des Volksbegehrens eingetragen.

Landesweit zehn Prozent nötig

"Natürlich zählt letztendlich nur das landesweite Ergebnis, und das ist bestimmt noch nicht über zehn Prozent, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen!", sagt Ludwig Hager, Vorsitzende des ÖDP Kreisverbandes Nürnberg/Fürth/Stein.

Lokale öffnen auch sonntags

Heute haben die meisten der Nürnberger Eintragungslokale noch bis 15 Uhr geöffnet, zum Beispiel das Rathaus, das Wahlamt, der Südpunkt, die Kulturläden Röthenbach und Loni-Übler-Haus und die Bürgerämter Nord (Großgründlach), Süd (Katzwang) und Ost (Fischbach). Auch morgen sind diese Lokale von 11.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Bayernweit fast eine Million Unterschriften erforderlich

Bis Freitagabend hatten sich nach einer Hochrechnung der Organisatoren bayernweit rund 700.000 Wählerinnen und Wähler in die Listen eingetragen. Damit das erforderliche Quorum erreicht wird, sind rund 950.000 Unterschriften notwendig. Die Frist dafür läuft noch bis zum 13. Februar. Wird die nötige Anzahl erreicht, ist das Volksbegehren wie ein Gesetzentwurf, mit dem sich der Bayerische Landtag befassen muss.

München knapp unter Zehn-Prozent-Marke

In der bayerischen Landeshauptstadt sind die 10 Prozent noch nicht erreicht. Laut letztem Zwischenstand von Donnerstag (20.00 Uhr) haben sich über 87.000 Münchnerinnen und Münchner für das Volksbegehren eingetragen. Damit liegt die Beteiligung in der Landeshauptstadt bei 9,54 Prozent.