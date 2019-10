Volksbegehren "Mietenstopp" sammelt Unterschriften

Sechs Jahre lang sollen die Mieten in bestehenden Verträgen eingefroren werden - das ist das Ziel des Volksbegehrens "6 Jahre Mietenstopp". Gelten soll die Regelung dabei nicht in ganz Bayern, sondern in den 162 hiesigen Kommunen, die laut einer Verordnung der Staatsregierung von Wohnungsmangel betroffen sind. Dazu zählen neben Großstädten wie München und Nürnberg auch Orte in Landkreisen wie Landshut oder Forchheim.

Man wolle den Mieterinnen und Mietern "endlich eine Verschnaufpause" gewähren, erklärte Beatrix Zurek vom Mieterverein München. Denn aktuell komme man in eine Situation, "wo das Wohnen zur großen sozialen Frage wird". Ab heute läuft nun die zweiwöchige Phase des Unterschriften-Sammelns. Damit das Innenministerium im nächsten Schritt das Volksbegehren prüft, müssen 25.000 Menschen unterschreiben.