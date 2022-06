Volksbegehren für bayerische Radfahrer geplant

Der Radverkehr in Bayern soll besser gefördert werden, fordert das Bündnis für einen bayernweiten Radentscheid und startet ein Volksbegehren dazu. Es fehle an Geld und Personal für den Fahrradverkehr, kritisieren die Unterstützer des Volksbegehrens.

Ziel: 25 Prozent vom Gesamtverkehr aufs Rad

Zu den Unterstützern gehören der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), der Bund Naturschutz, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie fünf Parteien, darunter die Grünen und die SPD. Sie alle wollen den Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr in Bayern in den kommenden Jahren auf 25 Prozent steigern.

Überholte und überflüssige Richtlinien und Gesetze stünden einer zukunftsorientierten Radinfrastruktur in Bayern im Weg, sagt Bernadette Felsch, Landesvorsitzende des ADFC und Beauftragte des Volksbegehrens Radentscheid in Bayern. Sie wünscht sich deutlich bessere Bedingungen für den Radverkehr in Bayern – und das nicht nur in Sonntagsreden und auf dem Papier, sondern auf der Straße.

ADFC: Defizite vor allem auf dem Land

Gerade in ländlichen Gebieten sieht es für Radfahrer mau aus: Denn an über der Hälfte der Bundes- und Staatsstraßen gibt es laut Felsch keine Radwege. Dort habe der Radfahrer meist die Wahl zwischen holprigen Feldwegen oder gefährlichem Radeln auf der Landstraße. Aus Sicht des Bündnisses werden die Städte und Gemeinden oft allein gelassen, bei dem Vorhaben eine gute Rad-Infrastruktur zu schaffen.

Das Ergebnis sei ein Flickenteppich aus unterschiedlichsten Radwegen, die nicht selten im Nirwana endeten, sagt Felsch. Dabei gebe es Gemeinden, die viele Radwege bauten. Wenn die Nachbargemeinde aber nicht mitmache, ende der Radweg an der Gemeindegrenze.

Radweggesetz für Bayern?

Auch das will der Radentscheid ändern, mittels eines eigenen Radgesetzes. Was so ein Gesetz angeht, zeigt sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) durchaus aufgeschlossen. Auch in seiner Fraktion gebe es Fachpolitiker, die schon länger über ein eigenes Radgesetz nachdenken würden. Er sei dafür offen.

Ein Radgesetz aber, das die Staatsregierung und die Kommunen verpflichtet, den Radverkehr zu fördern – ebenso die Kombination aus Radeln und Bahnfahren – verursacht Kosten. Und das könnte aus Sicht von Verkehrsminister Bernreiter zum Problem für die Initiatoren werden.

Volksbegehren haben keinen Einfluss auf den Haushalt

Denn laut Bayerischer Verfassung ist der Haushalt von Volksbegehren und Volksentscheiden ausgeschlossen. Und der Verfassungsgerichtshof hat diesen Passus sehr eng ausgelegt. Das sei den Initiatoren durchaus bewusst, sagt Andreas Kagermeier vom VCD. Deshalb stünden im Gesetzestext keine Aspekte, die signifikant haushaltsrelevant seien.

Weiter Weg zum Volksbegehren

Am 16. Juni will das Bündnis beginnen, die notwendigen 25.000 Unterschriften aus ganz Bayern zu sammeln, um ein Volksbegehren beantragen zu können. Das dürfte voraussichtlich kein Problem sein: Denn allein bei den elf Rad-Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene kamen in Bayern schon über 240.000 Unterschriften zusammen.

Wenn die Unterschriften beisammen sind, prüft das Innenministerium, ob Bürgerbegehren zulässig ist. Im Zweifelsfall hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof dann das letzte Wort.