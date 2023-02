Volksbegehren Artenvielfalt: Wo noch viel zu tun ist

Der 13. Februar 2019 war für bayerische Naturschützer ein Festtag. Nach zweiwöchiger Eintragungsfrist hatten in den bayerischen Rathäusern über 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben. 18,3 Prozent der Wahlberechtigten, das war historisch. Und es hat bleibende Spuren hinterlassen im Bewusstsein der Bevölkerung. "Die Leute rufen nicht mehr an, dass der Kreisverkehr gemäht werden muss", erzählt Grünen-Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann aus seinen Gesprächen mit Kommunalpolitikern. Weil inzwischen allgemein bekannt sei, dass Insekten es danken, wenn das Gras ein wenig höher stehen darf. Und auch wer seinen Garten zum Wohle der Artenvielfalt etwas verwildern lässt, muss sich heute vor den Nachbarn weniger rechtfertigen, berichtet der Vorsitzende des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV), Norbert Schäffer.

Für die Streuobstwiesen sieht es gut aus

Die Umsetzung des Volksbegehrens durch die bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern beurteilen die Initiatoren von "Rettet die Bienen" gemischt. Gut schaut es laut LBV für die Streuobstwiesen im Freistaat aus. Den 2021 mit der Staatsregierung geschlossenen Streuobstpakt sieht der Verband als großen Erfolg und hatte deshalb Anfang Februar dieses Jahres auch seine Klage gegen die bayerische Streuobstverordnung zurückgezogen. Der Pakt ist von der Staatsregierung und der europäischen Union mit insgesamt 670 Millionen Euro hinterlegt. Bis 2035 soll so zu den bisher sechs Millionen Steuobstbäumen in Bayern eine weitere Million Bäume hinzukommen. LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer kündigte an, der Naturschutzverband werde in den kommenden Jahren aufmerksam Bäume zählen, um die weitere Umsetzung des Pakts zu kontrollieren.

Kein Plan für bayerischen Biotopverbund

Großen Nachholbedarf sehen die Initiatoren des Volksbegehrens allerdings beim versprochenen Biotopverbund für ganz Bayern – also der Verbindung zwischen Lebensräumen im ganzen Land. Hier fehle es an einer planvollen Umsetzung, kritisiert der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Ludwig Hartmann: "Wir haben hier eigentlich einen schlecht gemachten Fleckerlteppich voller Lücken. Und was wir brauchen, ist eigentlich ein dicht gewobenes Geflecht an Lebensadern in Bayern für die Artenvielfalt."

Die Staatsregierung addiere lediglich Prozentzahlen angeblich geschützter Fläche, statt auf Landkarten zu bestimmen, wo in Bayern Biotope sinnvoll wären. Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen würden pauschal als Biotop verbucht, obwohl sie in Wirklichkeit oft gar nicht vorhanden sind. Und auch Flächen im Vertragsnaturschutz zähle die Staatsregierung dazu, obwohl hier die Laufzeit befristet ist.

ÖDP: Bei Ökolandbau liegt Bayern nur im Mittelfeld

Mittelprächtig schneidet Bayern laut der Zwischenbilanz bei der Umstellung auf ökologischen Landbau ab. Bisher werden 13,6 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche nach Bio-Richtlinien bewirtschaftet. Damit ist der Freistaat noch weit entfernt vom vereinbarten Ziel von 30 Prozent für das Jahr 2030. Laut Agnes Becker von der ödp liegt Bayern unter den Bundesländern damit im Mittelfeld. Nicht einmal auf den eigenen, staatlichen Flächen erreicht die Staatsregierung bisher die vorgeschriebene Bioquote, kritisiert Becker. Und beim Einkauf der öffentlichen Hand bewege sich der Anteil von Biolebensmitteln noch immer "im kaum messbaren Bereich".

Viel Wald wurde unter Schutz gestellt

Sehr gut auf Kurs dagegen ist Bayern nach Ansicht der Gregor Louisoder Umweltstiftung bei der Erfüllung der Ziele für Artenvielfalt im Wald – große Flächen wurden aus der Nutzung genommen, unter anderem im Nürnberger Reichswald und in den Illerauen. Aktuell gebe es jedoch Anträge aus den Landtagsfraktionen von CSU und Freien Wählern, sich von den internationalen Bemühungen zur Ausweisung von Schutzgebieten im Wald zu distanzieren. Das sehe die Umweltstiftung mit Sorge.

Staatsregierung: Artenschutz auf Top-Niveau

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern hatte bereits vergangenes Jahr bei einer Zwischenbilanz mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) davon gesprochen, dass die Umsetzung des Volksbegehrens "Artenschutz auf Top-Niveau" gewährleiste. Rund 80 Prozent der Maßnahmen seien bereits erledigt, betonten Glauber und Kaniber schon im Juli 2022.