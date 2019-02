Volksbegehren Artenvielfalt: Parteien stecken die Fronten ab

Nach Einschätzung des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" zu zusätzlichen Kosten für die Bürger führen. "Wir können da die Bauern nicht allein lassen mit der Forderung, was auf ihren Grundstücken jetzt alles zu passieren habe", mahnte Aiwanger in der radioWelt auf Bayern2. "Die müssen auch von ihren Höfen noch leben können, und am Ende wird das vielleicht etwas mehr Geld kosten den Bürger, dass wir die widerstrebenden Ziele unter einen Hut bringen." Eine ökologischere Produktion bedeute auch weniger Erzeugung.

Grüne: "Müssen wir den Weltmarkt mit Schweinefleisch versorgen?"

Dass die Ertragsmenge im kleinen Bereich zurückgehen könnte, erwartet auch Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, zugleich einer der Sprecher des Volksbegehrens. Aber man müsse sich ehrlich die Frage stellen: "Muss ein dicht besiedeltes Land, ein Hochlohnland, faktisch den Weltmarkt mit Schweinefleisch versorgen? Oder sollten wir nicht eher hinkommen zu einer kleinteiligen Landwirtschaftspolitik mit kleinen Höfen, die wirklich regional Produkte absetzen und für den bayerischen Markt produzieren?"

Auch müsse man sich die Frage nach dem ökologischen Schaden stellen, den die derzeitige Landwirtschaftspolitik anrichte.

"Wir haben im Grundwasser hohe Nitratbelastung in manchen Regionen. Wir haben Rückstände von Ackergiften. Wir haben ein gewaltiges Artensterben in diesem Bereich, eine ökologische Vielfalt, also ein Schatz Bayerns, der verloren geht. Dass wir da umsteuern müssen und dass es in der Übergangszeit etwas Geld kosten wird, das kann man nicht bestreiten. Das Geld ist aber gut investiert, wenn wir dadurch die Artenvielfalt für unsere Kinder und Enkelkinder halten können." Ludwig Hartmann, Grüne

SPD gegen "Alibikompromisse"

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Arnold unterstrich erneut die Bedeutung des Volksbegehrens. "Die Hinhaltetaktik der bisherigen Regierung und auch gewisser Verbände, dass das alles so in Ordnung ist, die hat nicht funktioniert. Die Lösung der CSU 'Mehr Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht' funktioniert jetzt nicht mehr, weil das Volk deutlich gesagt hat: 'Wir wollen Ordnungsrecht.'" Jetzt werde dieses Ordnungsrecht hoffentlich sozial gestaltet. Die SPD-Fraktion kündigte bereits an, "keinen Alibikompromissen des Ministerpräsidenten" zuzustimmen.