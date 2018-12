Volksbad Nürnberg: Projektteam eingesetzt

Der erste Schritt für die Wiederbelebung des Volksbades ist die Beauftragung eines Projektteams für die weitere Planung der Sanierung. Dies wird die Bäderverwaltung NürnbergBad übernehmen. Planer, Architekten und Ingenieure sollen im kommenden Jahr berechnen, wie viel das Projekt die Stadt konkret kosten wird.

Nächstes Jahr fällt endgültige Entscheidung über Umbau

Stehen die Kosten für die Sanierung und den Unterhalt genauer fest, werden die Stadträte endgültig entscheiden, ob die Bauarbeiten starten oder nicht. Die Zeit ist jetzt aber günstig, denn der Freistaat will das Vorhaben mit 18 Millionen Euro bezuschussen. Die Zusage für die Förderung kam vor rund drei Monaten.

Sanierung kostet zweistelligen Millionenbetrag

Dennoch müsste die Stadt noch tief in die Tasche greifen und voraussichtlich mehr als 30 Millionen Euro für die Sanierung springen lassen, so Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 hatte bereits ergeben, dass eine Wiederbelebung des alten Jugendstilbades sich lohnen kann. Die Bausubstanz sei noch gut. Zudem würde ein Bad den Nürnberger Westen aufwerten und es gäbe genügend Platz für das Schulschwimmen. Die Studie sieht vor, dass im Volksbad zwei Schwimmbecken und eine großzügige Saunalandschaft entstehen. Der Eintrittspreis soll nicht höher als bei anderen Bädern liegen.

Ein Bad mit Geschichte

Das Volksbad wurde 1914 am Nürnberger Plärrer eröffnet – mit drei Schwimmhallen, 66 Wannenbädern, einem Dampfbad und sogar einem Hundebad. Das Jugendstilbad zählte damals zu einem der schönsten und modernsten Schwimmbädern in Deutschland. In der Anfangszeit kamen rund 600.000 Gäste pro Jahr. In den 1970er-Jahren konnte das Volksbad nicht mehr mit neuen und moderneren Bädern mithalten, die Besucher blieben weg, das Bad verfiel zunehmend. 1994 wurde das Jugendstilbad für die Badegäste geschlossen. Die Stadt Nürnberg konnte sich den Betrieb nicht mehr leisten.

Der Sanierungsbedarf ist enorm: Badetechnik, Sanitäranlagen, Heizung und Lüftung müssten komplett erneuert werden. Auch an der Fassade und am Dach stehen Arbeiten an.