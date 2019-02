18.02.2019, 06:30 Uhr

Volkacher Mainschleife: Widerstand gegen Sandabbau formiert sich

An der Volkacher Mainschleife formieren sich die Gegner des Sand- und Kiesabbaus. An der Börtleingrube bei Astheim hat sich gestern eine Interessengemeinschaft vorgestellt. Das neue Bündnis will weitere Genehmigungen für den Sandabbau verhindern.