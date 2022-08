Volkacher Mainfähre "Schorsch" – nicht irgendein Verkehrsmittel

Die Mainfähre Schorsch im Volkacher Ortsteil Fahr hat ganze 75 Jahre auf dem Buckel. Sie ist auch heute noch Startklar und dreht Runden zwischen Volkach und Kaltenhausen. So soll das auch bleiben wünschen sich die Menschen im Umland. "Wenn wir Freunde und Besucher haben, dann werden die Mainfähren immer ein Ort sein wo wir die Leute hinführen, weil es eine gewisse Romantik und eine schöne historische Angelegenheit ist", meint zum Beispiel Henning Bursche aus Würzburg.

Fährmann: "Herzblut von Einwohnern"

Fährmann Karl Friedrich erklärt: "Die Fähre ist Baujahr 1947. Es ist natürlich ein altes Gerät. Das führt manchmal auch ein bisschen zu Problemen." So ist beispielsweise im vergangenen Jahr in Wipfeld (Lkr. Schweinfurt) ein Traktor von der Fähre in den Main gerollt. Doch alles in allem versucht man die Mainfähren zu erhalten "weil da auch Herzblut von vielen Einwohnern und ehemaligen Fährleuten dranhängt", sagt Klaus Friedrich.